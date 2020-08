Cornejo le pedirá a Fernández que elimine las restricciones a la circulación entre provincias

El diputado nacional mendocino y presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, confesó que enviará una solicitud al Gobierno para “terminar con las restricciones entre provincias”, como la que actualmente mantiene San Luis con nuestra provincia.

“En breve presentaré un pedido al Poder Ejecutivo para que ya se terminen las restricciones entre provincias y todas estas cosas que son una anormalidad. Nuestro diseño constitucional para hacer eso exige que se dicte el estado de sitio, que no se dictó porque es políticamente incorrecto. Pero hacer lo que hacemos en estas condiciones ni siquiera es constitucional”, señaló el funcionario según publica el diario Clarín.

En diálogo con Radio la Red, el ex gobernador criticó al Gobierno encabezado por Alberto Fernández por el manejo de la pandemia de coronavirus: “Deberíamos ir a los números para ver si esto fue práctico, pero los números, además de que no son fiables, demuestras que fue un error confrontar la economía y la salud, porque no nos está yendo bien en ninguna”.

“Si uno lo compara con otros países, que llevan mejores registros y han testeado mucho más, verificamos que entramos a tontas y a locas en una estrategia sanitaria muy cerrada y que no estábamos preparados para afrontar”, añadió.

Por otro lado, destacó la importancia de “un gran acuerdo nacional entre oficialismo y oposición” para salir de la crisis económica y social. En ese sentido, aclaró que debe ser un acuerdo en la “agenda real”, donde se trate únicamente de las cuestiones económicas, no un acuerdo en la “agenda ficticia”, donde se incluyen temas como la reforma judicial.

En ese sentido, advirtió que “si bien la Justicia y Comodoro Py no funcionan bien, la reforma judicial no es la formula para solucionar esos problemas, porque genera mucho gasto público”.

“Podría ir al lugar común y decir que es para concederle impunidad a Cristina Kirchner o para licuar poder en Comodoro Py. Pero además significa la creación de 317 cargos con sueldos altísimos, sin ningún resultado positivo para la administración de justicia”, finalizó el dirigente radical.