Cornejo fue tajante sobre el uso de los U$S 1.023 millones que tiene Mendoza para obras: qué hará y dónde los invertirá

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo aseguró este miércoles que los U$S 1.023 millones que dispone la provincia por parte de la Nación “los puede usar para lo que quiera” y expresó que ya tiene un plan hídrico en el cual lo va a invertir. No obstante, se esperará a que se tenga el 100% del dinero para avanzar en obras.

Tras el fallido intento de levantar la megaobra Portezuelo del Viento, Cornejo sostuvo que no necesita atorización de la Nación para que tenga otro destino, sobre todo porque se trata de un resarcimiento por los perjuicios de la prórroga de la Promoción Industrial, en la década de los ‘90, que terminó con un acuerdo extrajudicial entre la provincia y la nación.

“Mendoza los puede usar para lo que quiera. La verdad que creo que no debemos usarlo para lo que quiera, para lo que queramos con libertad, pero sí para obras de agua generales, no sólo hídricas, no sólo hidráulicas. Pero sí para obras de agua que son prioridad en Mendoza. Sí para energía y repartidos en toda la provincia, en todos los lugares donde hayan buenos proyectos que sean rentables y que sean recuperables”, mencionó durante una recorrida que realizó en Las Heras, respecto al destino del dinero.

Y marcó: “Estos US$ 1.023 millones son un resarcimiento de la promoción industrial, lo ideal es que logremos que se apliquen a temas económicos de agua y de energía”.

Cornejo explicó que en el acuerdo de Portezuelo del Viento “hay una cláusula, que es la 3, que dice que si la obra no se hiciera, hay que usar en obras hídricas, lo que lo limita por ese lado”. No obstante, agregó que una vez que la Provincia cobre los U$S 1.023 millones, no deberían irse a gastos corrientes.

Esta cláusula tercera del acuerdo entre Nación y Provincia se firmó el 13 de junio del 2019, y se especificó que dichas sumas tendrían por objeto la realización de la obra Portezuelo del Viento “…y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.

De igual forma, al margen de cómo pueda actuar la Nación, hay un convencimiento en el Gobierno provincial: el dinero es de Mendoza y no deberían dar “lineamientos” por parte de Nación sobre qué hacer con el mismo, teniendo en cuenta que esos montos surgieron de los perjuicios que tuvo Mendoza por la prórroga a través de un decreto de la Promoción Industrial y sin pasar por el Congreso.

En ese sentido, Cornejo expresó que la idea es que ese dinero “se repague”: “Si son para agua, bueno, que se devuelva en el cobro de la energía; o en la compra de medidores de agua tanto para consumo industrial como consumo residencial. Si son recursos para agua, que sea para instalar riego por goteo, para que se invierta en optimización de agua y que se pague la inversión de ese riego por goteo. O si es para canalizar un canal primario o secundario que los lleva hasta la puerta de la finca, que esa obra tenga repago de los regantes del lugar; mientras que si es para energía, que lo remunere la tarifa”, añadió.

Cuántas cuotas faltan para los U$S 1.023 millones

Actualmente la provincia tiene en fideicomiso U$S 978,1 millones; y restan U$S 44,9 millones, que se saldarán en las cuotas del 28 de enero (U$S30,9 millones), 28 de abril (U$S 7 millones), 28 de julio (U$S 7 millones) y 28 de octubre (U$S 350.000).

Sobre el dinero, una vez que se termine de cobrar el monto se avanzará en “obras integrales de agua y saneamiento y para generar energía”.

Desde el cornejismo se recuerda que se usó de “excusa” el levantamiento de Portezuelo para cobrar el dinero, y si bien también era importante para Mendoza la obra, pero no pierden el enfoque que es “un resarcimiento por la promoción industrial que nunca se cuantificó. Cobos y Kirchner acordaron que eran U$S 300 millones pero Cornejo luego firmó U$S 1.023 millones con Macri”.

La idea de Cornejo en mente, como se adelantó, es un trabajo integral que integre el uso eficiente del agua, enfocado en el cambio climático como prioridad en Mendoza; con obras hídricas que generen crecimiento y estén enfocados en la agroindustria y producción de alimentos y bebidas.

También, además de El Baqueano, se enfocarán en “pequeñas microcentrales hidroeléctricas”, así como obras de vehiculización y optimización del agua. Además, se piensa también parte de los recursos en la instalación de medidores de agua tanto para viviendas como también para empresas y fábricas.

Nueva estación del Bicitran en Las Heras

El Gobernador participó junto al intendente lasherino Francisco Lo Presti; y la vicegobernadora Hebe Casado, en la inauguración de nuevas estaciones de BiciTran.

Cornejo explicó que con la implementación de este sistema de movilidad urbana “intentamos hacer que la ciudad sea más amigable, no sólo con el ambiente, sino con las personas. En ese sentido nos animamos a modificar el transporte público, que en más de una oportunidad ha fracasado”.

Alfredo Cornejo, Hebe Casado y Francisco Lo Presti. Prensa Gobierno.

En este sentido, el mandatario detalló que “hoy estamos transportando el doble de personas de las que se transportaban hace seis o cinco años atrás. Para nosotros eso es un progreso”. Y añadió que “en los países desarrollados sus ciudadanos viajan más en el transporte público, nosotros estamos tratando de disuadir el auto. Es un proceso lento, largo, tiene razones de mercado y sistémicas para eso, no es fácil lograrlo en un corto plazo, pero creo que vamos en la dirección correcta”.

El Gobernador destacó que en esta dirección desde el Ejecutivo provincial “nos estamos animando al transporte eléctrico” al mencionar el ejemplo de este novedoso sistema de movilidad urbana como lo es el BiciTran. “Son bicicletas con todo el equipamiento, para que puedan ser, por un costo de un pasaje en ómnibus, puedan ser usadas por una hora o por más horas”.

“Estamos ampliando la red a todo el Gran Mendoza, de a poco, con distintos puntos. Hoy en Las Heras. El concepto es el mismo, el de movilidad urbana, y que cada vez los ciudadanos de Mendoza tengan distintas formas de moverse y mayor libertad a un costo razonable, y que no sea solo el auto”.