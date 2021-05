Cornejo evoluciona del coronavirus y podría recibir el alta esta semana

El diputado nacional Alfredo Cornejo evoluciona favorablemente del coronavirus, y esta semana podría recibir el alta médica de los médicos del hospital Central , donde se encuentra internado.

Según informó Carlos Zanessi, jefe de Servicios de Medicina Interna del hospital Central, Cornejo se encuentra estable en sala común, y su estado de salud es bueno, ya que en este momento no está recibiendo oxígeno, como sí ocurrió en los días anteriores.

Respecto al alta médica, destacó que “dependerá de la evolución y de exámenes complementarios que hacemos. Sus médicos de cabecera lo decidieron internar el sábado 1 de mayo a partir de tener niveles de oxígeno que hacía conveniente la internación. Se hicieron exámenes y se decidió internar en sala común”, detalló.

Carlos Zanessi, Jefe de Servicios de Medicina Interna del hospital Central. Orlando Pelichotti / Los Andes Los Andes

Además, especificó que se realizarán exámenes de sangre, “donde se valorarán parámetros generales y también se evaluará el estado inflamatorio. Tengamos presente que Covid es una enfermedad inflamatoria”, añadió.

Con relación al alta médica, indicó que podría ser “en el transcurso de esta semana. Eso sería lo ideal. Pero hay que ver si se va a oxígeno a su casa, con requerimientos bajos o sin oxígeno”.

Finalmente, ante algunas críticas recibidas en términos políticos sobre la ocupación de una cama de un hospital estatal, Zanessi aseguró que el trato que se le da a Cornejo “es exactamente igual al resto. No está solo, está acompañado con otro paciente, de hecho no se hizo ningún cambio, está internado con otro paciente en sala convencional. No hay salas especiales en el hospital”, culminó.