Cornejo envió una carta al Presidente por los varados en el exterior: “No hay explicación coherente para sustentar esta medida”

El presidente del Comité Nacional de la UCR y diputado nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, le envió una carta al presidente, Alberto Fernández, en rechazo a las restricciones al ingreso de argentinos desde el exterior.

“El cierre o restricción del ingreso de nuestros compatriotas al país en una medida que ya ha fracasado y que nos llevará a una tragedia humana por una simple especulación”, escribió el exgobernador de Mendoza y subrayó: “De más está decir que no comparto esta medida, que entiendo innecesaria y, a la vez, autoritaria. Va en contra de los lineamientos de nuestra Constitución Nacional”.

“Los argentinos que se encuentran en el exterior no son necesariamente turistas, no son ricos que pueden viajar y vienen a contagiar a los que no pueden hacerlo. Son ciudadanos que han viajado gracias a su esfuerzo personal, son trabajadores, son estudiantes, son profesionales. Sea cual fuere el caso, son argentinos que tienen el derecho de regresar al país”, advirtió Cornejo.

“No hay explicación coherente para sustentar esta medida”, afirmó el líder de la UCR y explicó: “Un Estado presente y eficaz podría y debería poder hacer un seguimiento de los pasajeros argentinos o extranjeros que ingresen a nuestro país mientras atravesamos esta pandemia”.

Mientras tanto, el Gobierno analiza pero no flexibilizaría el cupo de 600 personas por día que ingresan al país. Todavía falta la decisión final del presidente Alberto Fernández, pero el viernes vence la Decisión Administrativa de jefatura de Gabinete que rige desde el 25 de junio.

Según información de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), son alrededor de 14.000 argentinos los varados en otros países con vuelos cancelados y con complicaciones para la reprogramación.

Según diario Clarín, el Gobierno también estudia la posibilidad de sumar vuelos especiales de compañías comerciales “por reciprocidad”, que en la práctica permitirá acelerar el ingreso de argentinos y residentes. En la Casa Rosada y particularmente en Interior reclaman un control más exhaustivo de los gobernadores para que los viajeros que regresen cumplan un aislamiento de manera estricta.