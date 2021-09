Cornejo: “El resultado electoral se explica por la unidad de la oposición y un voto castigo al Gobierno nacional”

El frente oficialista Cambia Mendoza tuvo una imponente victoria en las elecciones PASO del último domingo en la provincia. El gran ganador de la jornada fue el candidato a senador nacional, Alfredo Cornejo, quien no solo lideró la lista ganadora con una amplia ventaja sobre su inmediata competidora, sino que sumó reconocimiento por el destacado rol de la UCR en buena parte de las provincias.

Entrevistado por Los Andes el día después de los comicios, el diputado nacional y presidente del radicalismo destaca a la unidad del principal espacio opositor como uno de los factores determinantes del inapelable triunfo sobre el Frente de Todos. En tanto, señala que existió un voto castigo al gobierno de Alberto Fernández y afirma que esa mala imagen afectó el desempeño del peronismo mendocino en las urnas, al que cuestionó por su “falta de rebeldía”.

Afirma que el desempeño del radicalismo en distintos distritos del país y principalmente en la Provincia de Buenos Aires posiciona al partido para “competir con posibilidades de triunfo” para las primarias presidenciales de 2023.

-¿Cómo analiza el resultado en Mendoza y la ventaja de casi 20% al Frente de Todos?

-Creo que sin dudas al Frente de Todos, a La Cámpora que administra el peronismo de la provincia, le juega en contra los desaciertos del Gobierno nacional en materia de pandemia y de economía. Además, nunca han tenido la más mínima rebeldía. Incluso intendentes como el de Maipú y el de San Rafael nunca tuvieron la más mínima rebeldía con respecto a cómo manejaba el Gobierno nacional la economía o la pandemia, al contrario. Y resulta que en esos departamentos pagaron el costo y nunca desafiaron a la orientación del gobierno del Frente de Todos. Distinta fue la actitud nuestra y mía en particular cuando tuve posiciones críticas por el tema tarifas con Macri siendo presidente y del mismo frente político. No han mostrado los dirigentes de La Cámpora y el resto la más mínima rebeldía respecto del Gobierno nacional.

-¿El triunfo también fue un respaldo a la gestión de la pandemia de Rodolfo Suárez?

-Se ha mezclado la unidad de la oposición y la mala imagen del Gobierno nacional, con un plus a nuestro favor que el Gobierno provincial encaró la etapa de la pandemia con mayor equilibrio entre cuidar la salud y mantener abierto Mendoza.

-¿Qué balance hace de la competencia interna con la lista de “Cambia YA”?

-Creo que ha sido provechosa y ellos han actuado con muchísima valentía y convicción porque para los dirigentes de ese sector hubiese sido más fácil tener una actitud de negociación de cuotas o sectores y sin embargo prefirieron competir con las dificultades que ello tenía y mostraron sus ideas.

-¿Qué opinión tiene del alto porcentaje de votos en blanco en Mendoza?

-Fue un 9,5% y es para tenerlo en cuenta. Hay un primer punto que en todas las elecciones hay alguna fuerza que concentra el voto bronca. Acá no hubo ninguna de las terceras fuerzas que logró concitar con convicción ese voto bronca. Y después de la decepción de (José Luis) Ramón hay mucha gente que se ha volcado al voto en blanco antes de dárselo a un dirigente.

-¿Cree que el peronismo no pudo sacar provecho de las listas colectoras?

-Al contrario, han ganado y hecho buenas performances en departamentos chicos como San Carlos y Tupungato gracias a tener esas colectoras. Pero yo no creo que se repitan esos resultados en las generales, esa competencia en general en todos los departamentos la ganó la lista de La Cámpora y no han quedado muy conformes el resto, así que no sé si van a lograr repetirlo.

-¿Cuál es el análisis que hace de las PASO nacionales?

-El resultado electoral no lo explica una sola causa. Hay parte de mérito de la oposición, de Juntos por el Cambio, en mantenerse unidos. Eso no es un tema menor, ya que de los últimos 18 años de la Argentina, 14 ha gobernado el kirchnerismo y de esos 14 en 12 la oposición ha estado desunida. Esta es la primera vez que la principal oposición se une y mantiene esa unidad y allí el radicalismo ha puesto mucho durante mi gestión como presidente del Comité Nacional. Ahora, sin dudas la otra causa es que es un voto castigo al Gobierno por cómo manejó la pandemia y particularmente la vacunación y la compra de la vacuna. Y también el manejo de la economía, los resultados son pésimos y no es atenuante la pandemia. Con lo cual, yo diría que son dos causas concurrentes: el voto castigo al Frente de Todos que se pudo canalizar en la oposición porque la oposición estaba unida.

-¿Se esperaba que fuera tan contundente el triunfo?

-Lo de la Provincia de Buenos Aires no. Pero sin dudas hay un descontento generalizado con el Gobierno y la unidad de Juntos por el Cambio se vislumbró mejor en la Provincia de Buenos Aires. Ahí el aporte de Facundo Manes incorporándose a la competencia, sacando más de 1.200.000 votos ha sido determinante en el triunfo en esa provincia.

-¿Estos resultados le dan un rol más destacado al radicalismo de cara a la presidencial de 2023?

-La experiencia de la Provincia de Buenos Aires es animarse a competir con posibilidades de triunfo. Se hizo una muy buena elección que terminó en 60% a 40% el resultado de esa primaria. El radicalismo ha ganado en Corrientes, en Jujuy, en Mendoza, en La Pampa, en Santa Fe. En Córdoba, si bien competían radicales contra Luis Juez, él compartía la lista con Rodrigo Di Loredo que es radical. Lamentablemente hay una mirada muy ‘porteñocéntrica’ entonces se van a las figuras de Macri o de Rodríguez Larreta pero hay un sinnúmero de figuras que están mostrando sus pergaminos. Igual no es oportuno ni conveniente estar hablando de las candidaturas.

-¿Cómo piensa que va a ser la reacción del Presidente ante la derrota en las PASO?

-El Presidente está al frente del Ejecutivo y tiene todas las competencias económicas y de política internacional, nuestro diseño constitucional es muy presidencialista y él tiene dos años más de mandato, entonces es importante cómo lo ve. Ha dicho anoche que ha cometido errores pero nunca han explicado cuáles son los errores. ¿La orientación económica anti sector privado que tienen? ¿Las peleas con el campo que genera la principal grieta del país? ¿El desprecio al diálogo con la oposición? ¿El vacunatorio VIP? ¿Cuál de todos esos son los errores que admitió con generalizaciones Alberto Fernández ayer?

-¿Qué rumbo cree que va a tomar el Gobierno nacional a partir de ahora?

-No puedo saberlo porque no tengo el contacto con el Gobierno nacional, pero me parece que tampoco saben ellos cómo van a encarar este proceso. Hay dos opciones. O se radicalizan más en materia económica e intentan ganar en noviembre emitiendo dinero y tratando de empujar el consumo, lo cual puede salirles mal; o hacer un ordenamiento de la economía que permita tener una mayor tranquilidad en los dos años que le restan al Gobierno. Hay que ver por qué optan y quién se impone en esa orientación, si Cristina y La Cámpora o los otros sectores más moderados.

La perspectiva de Juntos por el Cambio para las generales

Tras anunciar el domingo la categórica victoria de Cambia Mendoza en las PASO, Alfredo Cornejo partió de la provincia rumbo a Buenos Aires para participar de un cónclave junto a los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Allí tuvo un lugar destacado en la foto que unió a toda la triunfante coalición opositora.

El presidente de la UCR a nivel nacional permanece en la ciudad capital hasta el lunes manteniendo una serie de encuentros con dirigentes opositores con el objetivo de diagramar la hoja de ruta hacia los comicios del 14 de noviembre.

Cornejo afirmó que la misión principal es consolidar la unidad de Juntos por el Cambio. En este sentido, aseguró que “estamos planificando un recorrido por algunas provincias para presentar la lista integrada”. Apuntó que Santa Fe y Tucumán serán dos de los destinos iniciales elegidos y que irán sumando otros distritos.

Asimismo, el candidato a senador nacional de Cambia Mendoza remarcó que en cuanto al plano local esperan incrementar el caudal de votos para las generales, algo que ya ha sucedido en elecciones anteriores. Sin embargo, aseguró que “va a tener un gran condimento nacional la elección de noviembre”.