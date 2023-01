Cornejo cruzó al Gobierno nacional por otorgarle más de 21.000 hectáreas a comunidades mapuches de Mendoza.

Alfredo Cornejo cruzó este fin de semana al Gobierno por el otorgamiento de más de 21.000 hectáreas a comunidades mapuches en la provincia. A través de un posteo en las redes sociales, cuestionó la medida y la contextualizó como posterior al polémico laudo arbitral dictado por Alberto Fernández, en el cual ratificó la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado como condición para aprobar la construcción de Portezuelo del Viento.

“Primero la negativa a realizar Portezuelo del Viento y ahora esto. ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo daño el Gobierno Nacional de Alberto Fernández y el kirchnerismo, en el sur de Mendoza?”, recriminó a través de Twitter el líder de la Unión Cívica Radical (UCR) y diputado de Juntos por el Cambio.

El tuit del funcionario llega un día después de que el Ejecutivo Nacional reconociera la ocupación ancestral de terrenos por parte de dos comunidades mapuches del Sur de Mendoza. Estas son la Lof El Sosneado (San Rafael) y la Lof Suyai Levfu (Malargüe).

Para implementar esta medida, el gobierno de Fernández se apoyó en un informe histórico-antropológico elaborado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En este estudio se contempló el vínculo que las familias tenían con las áreas en cuestión.

A través de este informe y amparado en artículos de la Constitución Nacional y del Código Civil y Comercial, el Ejecutivo confirmó el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de más de 21.000 hectáreas, que con esta decisión se consolidaron como no enajenables, ni transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos.

El análisis de los terrenos se llevó a cabo en el marco del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y tiene por fin “demarcar y relevar el territorio que ocupan las Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública”, detalla La Nación.

Alberto Fernández y Rodolfo Suárez.

PARA EL SUÁREZ EL LAUDO ES UN “NO DEFINITIVO A PORTEZUELO”

En lo que respecta a Portezuelo del Viento, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez explicó a Los Andes que el laudo favoreciendo el pedido pampeano confirma “la decisión de Suárez de no adjudicar, pese al pedido de muchos, incluido el peronismo. Con este laudo estaríamos en otra situación si hubiera adjudicado”.

La respuesta de la Nación hace referencia al primer laudo, que era sobre el desarchivo que había hecho Rogelio Frigerio, ex titular de Interior al laudo de Mauricio Macri. “También demuestra que estaba bien pedido el laudo, cuando muchos decían que no. Lo primero que responde es que correspondía el desarchivo”, dice el funcionario en relación al desarchivo que hizo Eduardo De Pedro del expediente, a pedido de La Pampa.

“El laudo es un no definitivo a Portezuelo del Viento porque todo lo que hemos cuestionado lo ha hecho a favor de La Pampa. Un nuevo estudio de impacto ambiental sometido al Consejo de Gobernadores es imposible porque La Pampa se va a oponer y necesitas unanimidad. Eso fue lo que dijo Suárez cuando presentó el escrito en marzo del 2022 además dice que se aplique la Ley de Obras de la Nación, que también habíamos cuestionado”, agregó Ibáñez.

En este contexto, cargó muy duro contra el peronismo porque “es sorprendente que los legisladores nacionales no hayan tenido siquiera la posibilidad de influir favorablemente en los intereses de Mendoza. La ausencia fue absoluta del Frente de Todos, La Cámpora, peronismo, en la defensa de Mendoza”.

El laudo presidencial no es apelable, de acuerdo a la normativa de Coirco, por lo tanto para Víctor Ibáñez “es un no definitivo, es demoledor para la obra”. En el escrito que presentó Suárez, pedía que si sucedía esto que sucedió, Fernández habilitara el uso de fondos a otras obras, algo sobre lo que el Jefe de Estado no se expresó, por lo tanto evaluarán a futuro qué decisión tomar.

“Rescato desde la decisión de Suárez de no adjudicar, de haber cuidado el dinero, el laudo que estuvo bien pedido. Hicimos todo el procedimiento, y la respuesta de Fernández es que no se haga la obra, porque no vamos a hacer un estudio, someterlo para que La Pampa nos vuelva a decir que no”, finalizó.