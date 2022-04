Cornejo criticó al kirchnerismo y dio su preocupante pálpito de cara al futuro

Alfredo Cornejo es una de las voces más críticas del Gobierno Nacional. Al frente del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, se refirió a la doble vara del Frente de Todos por la situación económica del país. Entrevistado por Canal Metro, no se sorprende si la gobernabilidad tiene problemas para continuar.

“En el marco de la debilidad que tiene Alberto, la fortaleza es que hoy a los movimientos sociales los tiene adentro del Gobierno, que son los que un poco conspiraban en 2001 cuando estaba De la Rúa; hoy en el conurbano bonaerense, los intendentes del PJ no movilizan a la gente a protestar”, fue uno de los puntos del análisis.

Consultado sobre si de no ser parte de un gobierno peronista, Alberto Fernández “ya hubiese volado por los aires como voló De la Rúa”, Cornejo respondió: “Sí, categóricamente”. Y amplió: “Si esta misma situación se diera con un gobierno no peronista, el gobierno tendría serios problemas de gobernabilidad y a lo mejor estaríamos hablando de una Asamblea Legislativa”.

En ese sentido, el ex gobernador no descarta la posibilidad de que la complicación de la situación económica derive en un caos porque “puede haber un espiral inflacionario, que es lo más probable si no ordena la macro; ese espiral se detiene levantando la tasa de intereses, pero hay que ver si cumplen lo pactado con el fondo”, sostuvo.

Por otra parte, por Radio Mitre, apuntó contra el kirchnerismo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al considerar que la vicepresidenta Cristina Fernández es “cínica e hipócrita” porque “prefiere el acuerdo con el Fondo y no que el dólar se hubiese ido a 300 o 400 pesos, sólo que no lo dice, con desabastecimiento de productos elementales, caer en default”.

En sus consideraciones, “ella se queda con el relato de estar en contra del acuerdo y Alberto Fernández con el costo”, advirtió. En ese sentido afirmó que la oposición “no debe permitir que el Frente de Todos sea oficialismo y oposición al mismo tiempo”.

“Que Cristina se quede con la bandera de que esto fracasa por culpa del Fondo y de Alberto, porque esto fracasa por mala praxis del gobierno de Alberto y Cristina, los dos son responsables del deterioro social y económico”, señaló el ex gobernador mendocino.