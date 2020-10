Cornejo-Cobos, la “oferta electoral tentadora” para 2021 que le gusta a Suárez

El gobernador Rodolfo Suárez anticipó los nombres que él considera como “una oferta electoral tentadora para los mendocinos” de cara a las Legislativas 2021. El mandatario provincial diagramó una posible lista de Cambia Mendoza con los ex gobernadores Alfredo Cornejo y Julio Cobos y Ernesto Sanz como aspirantes a encabezar la propuesta oficialista.

Además, en una extensa entrevista con Perfil, adelantó que su predecesor Cornejo podría buscar un lugar en el Senado y cambiar de cámara.

“Vamos a ir viendo qué ocurre con el país, con la pandemia, en materia sanitaria. Veremos si habrá PASO o no. En el espacio político al cual represento tenemos dirigentes altamente calificados, como Alfredo Cornejo, Julio Cobos o Ernesto Sanz. Tenemos una oferta electoral realmente interesante para los mendocinos”, dijo a ese medio.

“Es muy difícil hacer pronósticos electorales a tan largo plazo, pero percibimos que en Mendoza hay un acompañamiento a estas políticas que comenzaron con el gobierno de Alfredo Cornejo en el año 2015. En la provincia hubo cambios muy importantes que la gente valora. En este gobierno les estamos dando continuidad”, destacó.

Tras dar su visión de “equipo ideal”, Suárez aclaró: “No estoy diciendo que Alfredo Cornejo vaya a ser candidato, pero sí existe la posibilidad. Hay muchas voces que lo piden en Mendoza”. Además calificó como “probable” que Cornejo encabece la lista para ingresar al Senado de la Nación y cambiar de cámara.

Sobre Ernesto Sanz, el gobernador mendocino dijo que el sanrafaelino “manifestó hace poco su intención de volver a la política”. “Es alguien a quien consulto permanentemente. Ernesto es una persona con una visión de la política nacional muy interesante. A mí me ayuda mucho. Bienvenida sea esta vuelta”, sentenció.

Mientras que al ser consultado sobre una de las figuras más representativa de la oposición en Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, el mandatario provincial dijo: “Fue candidata a gobernadora, ganó unas elecciones primarias del peronismo. Es una fiel representante de lo que es La Cámpora, el kirchnerismo. Es una persona joven. No me compete a mí analizar quién es o no”.

Casi al final de la entrevista con Perfil, Suárez analizó la situación en Mendoza con un tema que viene marcando la agenda, sobre todo en provincia de Buenos Aires y el Sur nacional: la toma de tierras. “En Mendoza no tenemos conflictos con los mapuches. No tenemos conflictos graves en este momento. Sí tenemos conflictos en lo que es el área metropolitana de Mendoza, en el Gran Mendoza. Actuamos en conjunto con la Justicia, la Policía y los municipios con protocolos estrictos para evitar las usurpaciones de tierras. Cuando sucede, los vecinos avisan inmediatamente, o nos avisa un intendente. Enseguida actúa la Policía en forma conjunta con el procurador general de la provincia, con la Justicia, con los fiscales. Actuamos de manera tal de evitarlas. Nos parece una situación injusta para los propietarios de la tierra. A veces no son tierras grandes ni latifundios, son gente que tiene espacios reducidos de tierra. Llevamos una política estricta en esta materia”, detalló.