Cornejo avanza con la descentralización de rutas y se abre otro debate con los intendentes

El gobierno de Alfredo Cornejo se ha centrado en este año de gestión en la administración de los recursos, sobre todo en una época recesiva y de fuertes problemas macroeconómicos, pero también en el orden administrativo, con el objetivo de eficientizar el uso del dinero disponible en términos provinciales, pero en constante sinergia con la Nación y municipios.

Un ejemplo claro es el tema del mantenimiento de las rutas. Desde Casa de Gobierno se insiste en que Nación acceda a que la Provincia pueda gestionar las licitaciones de concesiones de rutas nacionales que atraviesan Mendoza; y una situación similar se planea que ocurra desde las rutas provinciales a los municipios, pero solamente con aquellas que están sobre el ejido urbano comunal.

La idea no es nueva y hay algunos ejemplos de rutas provinciales que ya son administradas por municipios (como en Guaymallén, Luján y Godoy Cruz, entre otros), pero se buscará avanzar ahora a gran escala con los 18 municipios, para que sean ellos los que se hagan cargo del mantenimiento y arreglo de rutas provinciales que están dentro del centro urbano de las comunas.

En las comunas hay dudas e incertidumbre, así como también posturas contrapuestas, sobre todo cuando se habla de recursos. Algunos ven con buenos ojos la posibilidad de que se puedan firmar convenios con aportes de los dos para avanzar en las mejoras, mientras que otros no están completamente a favor o esperan detalles.

Cornejo ha asegurado dos cosas. Por un lado, que no se les va a “tirar por la cabeza” la ruta a las comunas. Pero por otra parte, con el tema recursos, también sostuvo que “ya se les da el dinero por coparticipación” para gestionarlas.

“¿Por qué debería darle recursos para una obra que es urbana?”, se preguntó Cornejo. Acto seguido, agregó que sería otra situación “si hay algún pasivo fuerte en una ruta que sea urbana”.

“El Gobierno no prevé tirarles por la cabeza ninguna ruta provincial, estoy hablando de rutas provinciales que están en el ejido urbano, no digo por ejemplo que la ruta 40 de Malargüe se la vamos a dar a la comuna. Si eso pasara el municipio quiebra, ni siquiera la Provincia podría poner los recursos que requiere. No tiene ningún sentido”, ejemplificó.

Y agregó esta semana: “Estamos ordenando Mendoza, se está ordenando el país y nosotros tenemos que acompañar esa tarea. El gobierno nacional hará lo suyo a la macroeconomía, el gobierno provincial y los municipios a lo suyo también, pero interactuando uno con otros”, señaló sobre este tema esta semana.

Natalio Mema, ministro de Gobierno, señaló que hay “muchas rutas provinciales que son calles internas de cualquier municipio. Nosotros estamos haciendo un plan. Si es una ruta o una calle intermunicipal, será de jurisdicción provincial. Y si queda dentro del ejido municipal, buscamos que se hagan cargo los intendentes, porque la demanda la tienen de los vecinos que están ahí, la recaudación está ahí. El ABL lo pagan los vecinos que están ahí”, marcó, y aclaró que hay algunas que están “en mejor o peor estado”.

De esa forma, buscarán realizar convenios con los municipios y también Vialidad Provincial para poder dejar las rutas arregladas y que la jurisdicción pase a ser del municipio.

Entre los ejemplos de rutas provinciales que ya están siendo intervenidas y mantenidas por las comunas, nombraron la ruta Panamericana en la zona de Godoy Cruz (y se buscará que la ex Perón también pase a la comuna); o la calle Mathus Hoyos, cuyos arreglos fueron “liderados” por Guaymallén y tuvieron colaboración provincial.

Panoramas distintos

Desde Luján estuvieron de acuerdo con la idea de Cornejo, y de hecho expresaron que desde hace años ya vienen interviniendo en rutas tanto provinciales como nacionales.

El intendente Esteban Allasino, sostuvo que desde gestiones anteriores ya han mejorado rutas tanto provinciales como nacionales. “Transferimos la Boedo, Almirante Brown, Guardia Vieja y ahora estamos en trámites para transferir la Quintana, la lateral de la ruta Paso, un tramo de Vieytes y Terrada Sur, entre otras”, dijo, y expresó que el acuerdo consiste en que parte del esfuerzo presupuestario, que son máquinas, mano de obra, material pétreo, los ponga el municipio; y el gobierno provincial “acompaña con mezcla asfáltica y maquinaria especial se hace falta”.

El gobernador entregó viviendas junto a Esteban Allasino y la funcionaria provincial Marité Badui.

“Entre todos vamos mejorando las calles de Luján porque Vialidad Provincial no lo puede cumplir en tramos urbanos por distintos motivos y nosotros sí. Pero la Provincia generalmente hace una primera inversión, porque si no, agarramos una deuda muy grande, con todas las calles rotas”, agregó.

En tanto, Guaymallén también es uno de los más avanzados en la transferencia de las rutas provinciales en ejidos urbanos. “Ya casi no quedan calles de jurisdicción de Vialidad, las limítrofes por ejemplo. Estamos trabajando así hace varios años atrás y es lo que proponemos para San Francisco del Monte”, indicó Marcos Calvente. La gran referencia es la nombrada Mathus Hoyos.

El gobernador y el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, durante la inauguración de la "nueva" calle Mathus Hoyos.

En San Martín ha ocurrido también el caso en el que la comuna ha mantenido rutas provinciales. Es el caso de la ruta 50, que se llama avenida del Libertador en Palmira; y lo mismo en San Martín con las calles Boulogne sur Mer y Alem.

Por el lado de Celso Jaque, el malargüino señaló que cree “firmemente” en la descentralización, pero “con recursos” o al menos con convenios. “Necesitamos más máquinas, la posibilidad de contar también con recursos para el combustible y que lo demás sea operativo, en ese sentido nosotros vamos a acompañar”, aclaró, y admitió que no ha tenido un contacto con el Gobierno sobre este tema, por lo que indicó: “Hablo sin conocer en profundidad cuál es el criterio que tiene el Gobernador, pero en lo que conozco imagino que lo está pensando de esa manera, que será una descentralización con recursos, si es así soy el primero en anotarme”.

En tanto, Emir Andraos, de Tunuyán, comentó que tampoco tienen detalles finos, pero aún así mencionó que si bien “hay una intencionalidad de mejorar la conectividad vial”, comentó que, en principio, “absorber rutas provinciales, no estamos de acuerdo porque nosotros no tenemos presupuesto. Sería incorporar un gasto al municipio, el cual no podemos después afrontar”.

“Son de jurisdicción provincial y la provincia tiene con Vialidad el presupuesto para sostenerlas. Si nos transfieren el presupuesto, podríamos mantenerlas nosotros, pero si no, no hay manera”, expresó en un primer pantallazo en términos generales.

Desde La Paz, Fernando Ubieta se expresó en contra. “Tenemos una sola máquina en el municipio y con eso hacemos todo, porque Vialidad... bien, gracias”. De igual forma, dijo que esperará hasta tener confirmado qué ocurrirá en su comuna.

Por otro lado, Mario Abed, de Junín, respondió que no ha estado en diálogo sobre este tipo de rutas con el Gobierno, al igual que lo mismo mencionó Edgardo González, de Lavalle.