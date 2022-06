Cornejo apuntó contra Pizzi por el paro en los colegios de la UNCUYO

En la Universidad Nacional de Cuyo parece no haber paz. No sólo las elecciones para suceder a Daniel Pizzi en el Rectorado generaron un escándalo por los votos en blanco, sino que ahora se retoman medidas de fuerza de docentes. Hay paro no sólo en Facultades sino en los colegios que dependen de la Casa de Altos Estudios.

La discusión salarial motivó la medida que forma parte del plan de lucha que decidió CONADU Histórica y generó una llamativa expresión del senador nacional Alfredo Cornejo. “Con el paro de hoy en los colegios de la UNCuyo, ya son 8 días de huelga en lo que va del año (desde el 4 de mayo al 24 de junio). Lo más grave es que llevan en total 188 días en estos últimos seis años. Es decir que los chicos perdieron un año de clases, de seis posibles”, dijo por Twitter.

La medida de fuerza afecta a todos los organismos dependientes de la UNCuyo. Es decir, desde las facultades hasta los establecimientos educativos como son la escuela Carmen Vera Arenas, el Liceo Agrícola, el CUC, el DAD, Martín Zapata, el Hospital Universitario, etc.

Cornejo le apuntó a la conducción actual de la Universidad Nacional de Cuyo al decir que “las autoridades que están terminando su mandato han sido pasivas ante esta situación”. Y espera que “por el bien de nuestros alumnos, que quienes asuman en breve, atiendan y revean estas medidas. Los colegios de la Universidad tenían prestigio y en la actualidad lo están perdiendo”. El pedido está dirigido a Esther Sánchez y Gabriel Fidel, la fórmula de Interclaustro que fue proclamada.

El ex gobernador, quien es egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, también cuestionó al gremio: “Hay que revisar las formas de protestas, ya que los perjudicados por los paros nunca son los empleadores, sino los usuarios, en este caso, los alumnos. La educación es la base para crecer como sociedad y eso no se negocia”, completó.

“La propuesta del gobierno consistió en mantener el 41% ya acordado en marzo, adelantando cuotas: 16% a junio (a cobrar en julio) y 12% a julio (a cobrar en agosto), con revisión en agosto 2022″, argumentaron desde la CONADU Histórica para llevar adelante el paro que se sostuvo ayer y hoy.

No es la primera medida de fuerza que sufren los alumnos y alumnas. En mayo se había realizado un paro de 24 horas en jardines maternales y colegios primarios y secundarios por el atraso en el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).