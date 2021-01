Cornejo apuntó a Fernández sobre el regreso de las clases presenciales y expuso los casos de Mendoza y Córdoba

El diputado nacional radical, Alfredo Cornejo, criticó fuertemente al presidente, Alberto Fernández, al ejemplificar cómo Mendoza y Córdoba anunciaron el retorno de las clases presenciales en las provincias; y desde el Gobierno Nacional aún no hay decisiones.

El ex Gobernador indicó que el regreso de la presencialidad y el comienzo de clases “tendría que ser una política transversal impulsada desde el Gobierno Nacional”, pero, a diferencia de eso, “se produce a la inversa, empujada por dos Gobernadores no afines al Gobierno de Fernández”.

“Ojalá el Presidente se contagie y comprenda que nuestros chicos y jóvenes necesitan imperiosamente volver a las escuelas para aprender, para leer y estudiar, pero no menos importante, para socializar e interactuar con sus pares. Eso también es clave para su crecimiento y aprendizaje”, marcó.

No obstante, las críticas llegaron al final de los twitts, cuando Cornejo reflexionó que “Hay estados en el mundo a los que les conviene tener sociedades brutas y divididas” y que “bajar la calidad educativa con paros y sin evaluación de docentes son algunas de las acciones para ello. No quiero pensar que esa es la causa del no inicio de clases en Argentina”, finalizó.