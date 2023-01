Cornejo apoyó a Suárez por el desplante a Fernández y tildó de “hipócrita” a Wado de Pedro

La visita del presidente Alberto Fernández a Mendoza tuvo repercusiones fuertes en términos políticos, sobre todo por las llamativas ausencias que se produjeron tanto del frente Cambia Mendoza, como también del propio Frente de Todos. En primer lugar, fue el gobernador Rodolfo Suárez quien adelantó que no iría a recibir al mandatario nacional, al entender que se ha perjudicado a la provincia con el laudo negativo para la realización de la obra Portezuelo del Viento.

Sin embargo, también se sintió un propio vacío por parte del sector kirchnerista de Mendoza, ya que ningún dirigente de ese espacio acompañó a Fernández en sus actividades de ayer. De hecho, resaltó la participación de todos los intendentes, menos la intendenta Flor Destéfanis, quien se encuentra de vacaciones. Pero no estuvo tampoco, por ejemplo, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (manifestaron desde su entorno que estuvo en Buenos Aires).

Lo cierto fue que Suárez recibió críticas por parte del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quien en primer lugar defendió el laudo del Presidente sobre Portezuelo al indicar que “fue en el mismo sentido” que lo dictaminado en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri solicitando a Mendoza “la necesidad de un Estudio de Impacto Ambiental Integral, que es también en favor de todos los mendocinos”.

Pero después disparó cuestionamientos conta Suárez: “No recibir a un presidente para inaugurar una obra en beneficio de los habitantes, es una actitud poco democrática y anti republicana. Parece que lo que usted no quiere es mostrar esta obra porque atenta contra su relato de autovictimización permanente”, señaló de Pedro. Y concluyó: “Parece que el que está en campaña es usted”.

Ante esto, quien salió en defensa del Gobernador fue el senador nacional radical, Alfredo Cornejo, quien en primer lugar, consideró que Suárez “fue coherente al no recibir al presidente Fernández, a quince días del laudo en contra de la obra de Portezuelo. Hubiese sido hipócrita con su pensamiento y con su accionar”, comentó.

Cornejo

No obstante, respondió a De Pedro, al tildarlo en primer lugar de “hipócrita al reclamar la presencia del gobernador, ya que el principal alfil kirchnerista de la provincia, Anabel Fernández Sagasti; y la presidenta del partido, Flor Destéfanis, tampoco estuvieron para recibir al Presidente”.

Por su parte, Destéfanis escribió al Presidente a través de las redes sociales: “Bienvenido querido compañero Fernández a Mendoza. Desde el Consejo Provincial celebramos su visita, la tercera desde que asumió, junto a un gran Ministro como Katopodis, con quien venimos trabajando fuertemente por Santa Rosa y cada rincón de la patria mendocina”.

Y agregó: “Lamento no poder acompañarlos presencialmente, me encuentro esta semana de licencia junto a mi familia ya planificada hace meses. Seguramente no faltará oportunidad para que podamos encontrarnos y seguir proyectando la patria que soñamos, el lugar que nos merecemos”.