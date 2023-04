Confirmado: Mario Abed será precandidato a intendente en Junín

Mario Abed será precandidato a intendente en Junín. La decisión se la comunicó esta mañana al gobernador Rodolfo Suárez y a Alfredo Cornejo, el favorito en Cambia Mendoza para ir a las elecciones generales, y según las encuestas, de ganar las elecciones.

Uno de los dirigentes que no se definía era el vicegobernador, ex intendente en Junín durante cuatro mandatos. Abed llegó a la Casa de Gobierno cerca del mediodía y allí definió su futuro político. Irá a una elección primaria dentro del frente con Valeria Rómoli, la precandidata impulsada por Luis Petri. La docente jubilada es también, una ex funcionaria de la gestión de Abed.

noticia en desarrollo