Concejal con dos cargos: la Oficina de Ética Pública estudia la ratificación o rectificación del dictamen

La polémica que se ha generado por los concejales que tienen dos cargos en el Estado en Tunuyán todavía no tiene una resolución concreta y todo parece indicar que se dilatará algún tipo de resolución. El caso en concreto es el de Luis López, edil radical que también trabaja en un centro de salud de la comuna (en zona rural), y recibió un dictamen por parte de la Oficina de Ética Pública con la que resolvió que debía renunciar a uno de sus dos puestos por incompatibilidad horaria.

Sin embargo, el concejal resistió al embate del organismo liderado por Gabriel Balsells Miró y no sólo no renunció; sino que presentó un documento a la propia Oficina de Ética Pública con sus argumentos por los que considera que no está violando la ley. Pese a que el Concejo Deliberante de Tunuyán, presidido por el peronista Emir Andraos, creó una comisión especial para estudiar el caso, confirmaron a Los Andes que aguardarán a que se analice “la ratificación o rectificación” del dictamen.

“Todavía no resolvemos porque el concejal presentó un escrito que fue enviado a la oficina de Ética Pública. No sabemos si van a responder, ratificar o rectificar”, comentó Andraos a este medio.

El Presidente de la Cámara, también había manifestado que si bien se entendía que el dictamen no era vinculante, sí era “contundente”, por lo que la decisión del cuerpo del Concejo sería basada en los dictámenes internos también.

Mientras tanto, desde la oficina de Ética Pública mencionaron que, al día de hoy, han puesto en conocimiento de la Auditoría del descargo que López presentó en el Concejo Deliberante de Tunuyán.

“Eso está siendo analizado por los abogados de la Auditoría para ver si corresponde o no responder algo”, mencionaron. Además, marcaron que no tienen fechas estimadas todavía sobre alguna decisión o resolución.

Uno sí, otro no

Fue a comienzos de noviembre cuando se conocieron dos dictámenes de la oficina de Ética Pública, con idéntica resolución negativa: uno sobre el propio Luis López; y otro sobre Marcelo Vidal, concejal del Frente de Todos, también de Tunuyán, y que se desempeña como médico de familia y clínico del hospital Scaravelli. El dictamen indicaba que debían renunciar a uno de sus dos puestos.

Si bien Vidal decidió renunciar a su puesto como edil y preservar su cargo como profesional de la Salud; como se mencionó, López decidió no renunciar a ninguno sus cargos en el Estado.

“El dictamen tiene dos aristas: por un lado la parte legal y judicial; y por otro lado la parte institucional y política. Sobre la primera, hemos presentado un escrito donde marcamos los errores del dictamen”, comentó López, quien apuntó contra Balsells: “La verdad que es increíble, entiendo que un funcionario que está entre cuatro paredes pueda desconocer la realidad del interior de la provincia y departamentos en particular, pero que haya errores jurídicos es grave”.

Sobre este tema, López marcó que en el dictámen se hablaba de “incompatibilidad funcional y horaria”, y agregó que él presentó su declaracion jurada con los horarios: “Estoy en el Concejo a la mañana y en el Centro de Salud a la tarde; y cumplo los dos. No hay incompatibilidad”.

Suárez calificó de “aberración” el dictamen

Desde el Poder Ejecutivo, el propio gobernador Rodolfo Suárez salió en defensa de López. “Mi opinión es lo que dice la ley, realmente es una aberración el dictamen que hubo”, expresó Suárez, en forma contundente, y agregó: “Nuestra legislación, en el caso de los médicos, les permite tener dos sueldos del Estado, lo dice claramente la ley y todas las paritarias del sector de la salud”.

El gobernador consideró que en la Oficina de Ética “vieron una ley que no era”. E insistió: “Tanto en la salud, como en la educación, se permite tener dos sueldos del Estado”.

Los fundamentos del dictamen

Según el dictamen, desde la Oficina se hizo referencia al artículo 13 de la Constitución Provincial, que establece las incompatibilidades para ejercer cargos públicos provinciales. El mismo sostiene que “nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas rentados, aun cuando el uno fuera provincial y el otro nacional. En cuanto a los gratuitos, profesionales o técnicos, los de profesorado y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles”.

Luego del análisis realizado por el director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales, Sebastián Giordano, consideró que verificadas las facultades y atribuciones de los concejales y que a la vez son profesionales de la Salud, “resulta difícil poder sortear la posibilidad de que una persona pueda cumplir simultáneamente ambas funciones públicas adecuadamente, sin alterar sus horarios de trabajo”.

Además argumentó que “aún ante la existencia de grillas horarias milimétricamente confeccionadas, entendemos altamente dificultoso que no se sobrepongan actividades y/o responsabilidades inherentes a ambos cargos públicos sin acarrear -cuanto menos- una incompatibilidad horaria”.

Por otro lado, si bien se reconoce que las actividades políticas, y aún las asistenciales, “se desempeñan mayormente en horario matutino, no es menos cierto, sin embargo, que las funciones aquí auscultadas exigen una dedicación y atención que naturalmente excede las previsiones de frías grillas horarias, prolongándose en muchas ocasiones las labores inclusive hasta la franja horaria nocturna, con la posibilidad cierta de que estas actividades tengan hora de inicio pero, muchas veces, no hay certeza en cuanto al término de finalización de las mismas”.

De esta manera, se determinó que “surge evidente la incompatibilidad funcional de la que adolecen ambos casos, atento a la acumulación de dos o más empleos o funciones públicas rentadas, resultando muy difícil en opinión de esta Autoridad de Aplicación poder sortear, además, la superposición horaria que el desempeño simultáneo de ambas actividades estatales les insumiría, poniendo en serio riesgo el debido cumplimiento eficiente y responsable del ejercicio de la función pública”.

La defensa de López

En tanto, por el lado de la defensa del concejal, se hace referencia al artículo 17 de la ley de Carrera Médica, en la que se manifiesta que “podrá desempeñarse más de un cargo rentado en la administración pública provincial, municipal y OSEP, solo en zonas rurales cuando las necesidades de la salud pública o la falta de obstétricas lo justifiquen como medida excepcional, en cuyo caso las designaciones en más de un cargo deberán hacerse en forma interina y mientras subsistan los motivos que determinaron la excepción”.

En este sentido, también se menciona a la ley Orgánica de Municipalidades, en el cual el artículo 54 declara, entre otras, las siguientes incompatibilidades respecto de los miembros de los concejos deliberantes: “los empleados nacionales, provinciales, municipales, o de empresas que tengan contratos con la municipalidad, con excepción de quienes ejerzan la docencia nacional, provincial o municipal y los profesionales técnicos del servicio público asistencial cuyas remuneraciones no sean costeadas por la misma municipalidad”.

En la edición del 12 de noviembre, López dijo a Los Andes: “Me voy a bancar lo que digan, no voy a estar por fuera de la ley, pero no me voy a quedar callado, porque yo nunca escondí nada”, insiste López. Y agregó: “Me parece raro todo, porque yo presenté la declaración jurada y mostré que los horarios no se superponían”.

Además, señaló que cuando ganó la banca, renunció al puesto como director del Hospital Scaravelli, para evitar caer en incompatibilidades horarias.