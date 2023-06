Con una "feria de propuestas", la fórmula kirchnerista cerró la campaña en Las Heras

Ahora Peronismo, la lista de la conducción del Partido Justicialista con la estructura kirchnerista atrás, eligió Las Heras para cerrar la campaña. En la plaza 8 de mayo se congregaron militantes y dirigentes para el último abrazo antes del domingo. No hubo discurso ni escenario, sí fotos y palabras de aliento.

Omar Parisi y Lucas Ilardo casi no se separaron durante la campaña y sacan chapa de la buena relación que hay entre ellos. El binomio tiene un principal escollo y es la interna con los otros competidores del Frente Elegí pero aseguran que ganan. Distintas paradas en el Gran Mendoza con la caravana por las viviendas, puso punto final a esta primera etapa electoral que terminará con las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del domingo 11 de junio.

La plaza 8 de mayo recibió a los distintos puestos feriantes en donde cada uno de ellos tendría las distintas propuestas del peronismo que conduce el kirchnerismo. El olor inconfundible a tortas fritas como la oferta de pastelitos de membrillo y churros con dulce de leche trasladó el mística del barrio al espacio público lasherino.

El pago que hoy administra Daniel Orozco, ex Cambia Mendoza y ahora acompañando a Omar De Marchi en La Unión Mendocina es una herida abierta. Fue un bastión peronista durante años y como si la conducción del PJ tratara de hacer pie allí para repuntar en las elecciones, se reunieron dirigentes, militantes y amigos.

La senadora Anabel Fernández Sagasti, jefa de campaña, siguió de cerca lo que sucedía en la plaza y acompañó las actividades, junto a precandidatos y dirigentes importantes. “Hemos dado vuelta la provincia dos veces en un mes y medio. Nos hemos encontrado con una provincia que era la que nos imaginábamos, una provincia parada, sin seguridad, sin gestión en educación, sin gestión en salud, sin obra pública, sin construcción de vivienda”, es la síntesis de la campaña para los precandidatos.

La puja por ser la única opción

Además de Omar Parisi hay otros tres precandidatos a la gobernación. Guillermo Carmona es un competidor fuerte y se suman tanto Alfredo Guevara como Nicolás Guillén. De acuerdo a las encuestas la disputa está entre los dos primeros y muchos se preguntan qué pasará con los votos de uno y otro luego de las primarias por las fuertes diferencias que hay.

Carmona anoche garantizó una unidad detrás del ganador e Ilardo coincidió: “el que gana, conduce, el que pierde acompaña. Una cosa es lo que hagan los dirigentes y otra los militantes. Los militantes peronistas votan peronistas”.

“Yo recién subí al Twitter un tuit de Omar De Marchi diciendo que desaparezca el peronismo para que volvamos a estar bien, y uno de Hebe Casado diciendo que no eran treinta mil los desaparecidos. Ningún peronista puede votar a esas personas. Una vez que haya un ganador, todos los peronistas van a botar a la al ganador del peronismo”, sostuvo el senador provincial.

Ilardo no dejó pasar algunas críticas que ha recibido la conducción actual del partido por parte de otros dirigentes, principalmente precandidatos de Avanza Mendoza, la lista que lidera Guillermo Carmona. “Nosotros hemos hecho una campaña desde el día uno hasta hoy, sumamente respetuosa, nosotros no atacamos a los otros compañeros, al revés lo celebramos, no ha pasado lo mismo del otro lado a veces, hay ataques, pero no importa. Nosotros no queremos eso. Para un peronista, no hay nada mejor que otro peronista así que bienvenido sea a todos los que participan, caminan, militan, se la juegan, ojalá que la gente nos elija a nosotros”, sostuvo.

Para el jefe de bloque de senadores del peronismo provincial “hay un crecimiento fuerte del peronismo” y se refirió a las versiones que hablaban del lugar del peronismo luego del escrutinio del domingo. “Empezaron diciendo que salíamos cuartos y ahora ya están empezando a dudar si salimos segundos. En un mes más empiezan a decir que salimos primeros”, indicó.