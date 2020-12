Con la participación de tres mendocinos, se aprueba hoy el impuesto a las grandes fortunas en el Senado

La Cámara de Senadores comenzó a debatir el “Aporte extraordinario para grandes fortunas” impulsado por el kirchnerismo. De acuerdo a los cálculos, el oficialismo lograría la aprobación definitiva de la iniciativa a pesar del voto negativo de la oposición. De los tres legisladores por Mendoza, sólo la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti votará positivo.

Por su parte, el radical Julio Cobos ya aseguró que su bloque “no va a acompañar este proyecto porque tiene muchas inconsistencias”. “En primer término, tenemos muchas dudas sobre la progresividad de este impuesto, yo creo que es una doble imposición, al igual que lo que ocurre con Bienes Personales. Por otra parte, no es coparticipable porque tiene asignación específica, por lo tanto, la emergencia fiscal que tienen las provincias no va a ser sustentada por la vía de este impuesto. Nosotros, como senadores, debemos defender los intereses de nuestras provincias que son una cifra más que importante”, afirmó el ex gobernador de Mendoza durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Pamela Verasay, la otra senadora radical, reafirmó la postura de Cobos y tampoco acompañará el proyecto del oficialismo. En diálogo con radio CNN Mendoza, explicó: “No hubo debate prácticamente” en el Congreso y afirmó que “hay mucha inseguridad y desconfianza” sobre si este impuesto será sólo “por única vez”.

Finalmente, Fernández Sagasti (Frente de Todos) defendió el proyecto desde el primer momento. En contacto con radio El Destape, la legisladora oficialista aseguró que desde su bloque estaban esperando “ansiosamente el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas”.