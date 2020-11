En los últimos días fueron varios gobernadores y algunos dirigentes de peso, como Roberto Lavagna. Este miércoles ya fueron directamente los diputados nacionales los que plantearon formalmente la posibilidad de discutir, y hacerlo lo más pronto posible, la suspensión de las elecciones primarias en 2021.

Fue pasadas las 4 de la tarde, en la sesión especial de la Cámara Baja, que el diputado rionegrino Luis Di Giacomo solicitó el apartamiento del reglamento del cuerpo para introducir en el temario del día la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que rigen por ley desde 2011.

Di Giacomo forma parte del frente Somos Río Negro, aliado del Frente de Todos en las votaciones, tanto en Diputados como en el Senado.

El principal bloque de la oposición, Juntos por el Cambio (JPC) le planteó al presidente del cuerpo, Sergio Massa, que en la reunión de Labor Parlamentaria, la que se realiza siempre antes de las sesiones para acordar reglas de juego y asuntos a tratar, que en esta ocasión no se permitirían mociones de apartamiento del reglamento.

Fue entonces que Di Giacomo retiró su moción pero el tema ya quedó instalado: en los próximos días, con seguridad, la Cámara Baja se abocará en comisiones a discutir la suspensión de estas elecciones, lo que es un deseo del oficialismo.

Al respecto, ya hay proyectos de suspensión de las PASO y algunos son de diputados de JPC, como el macrista Pablo Tonelli.

Sobre el final, Massa y el presidente del interbloque JPC de Diputados, el radical cordobés Mario Negri, mantuvieron un duro cruce.

Negri le reprochó a Massa que no se respetaban los acuerdos de Labor Parlamentaria. El presidente de la Cámara lo chicaneó diciéndole que si quería formular un apartamiento del reglamento, que lo hiciera para terminar su “show”. El radical le respondió muy molesto señalándole que no cumplía su rol como presidente del cuerpo. Entonces, Massa le contestó que tendrá pronto la oportunidad de no avalar su candidatura para tal cargo, que se elige año tras año. “La voy a ejercer”, cerró Negri.

“Dinero a la basura”

“Expresé la necesidad de que discutamos en la Cámara de Diputados la suspensión de las PASO, que solo han servido como una gran encuesta previa a las elecciones. De cara a los comicios del próximo año, no podemos permitir tirar a la basura el dinero de los y las argentinas”, planteó Di Giacomo en Twitter, tras su intervención en el recinto.

La postura del rionegrino recibió el apoyo de otros espacios opositores, como Consenso Federal, cuyo presidente de bloque, Alejandro “Topo” Rodríguez, señaló: “Coincido con lo expresado por Di Giacomo: las elecciones primarias, en general, no han servido para seleccionar candidaturas internas de los partidos. Es imprescindible que el Congreso analice el tema rápidamente. Lo ideal es tratarlo antes de fin de año, ya que estamos en un año no electoral”, aseveró.