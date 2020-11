Con el impuesto a los ricos, Ramón mostró que es el mejor aliado del kirchnerismo

José Luis Ramón volvió a aportar un voto clave para que el Frente de Todos asegure la aprobación de uno de sus proyectos más polémicos en la Cámara de Diputados. En este caso, el “impuesto a la riqueza”. Aunque el mendocino no lo hizo solo: lo suyo se sumó a la voluntad de otros opositores “dialoguistas”, como lavagnistas alineados con el cordobés Juan Schiaretti, además de dos diputados jujeños que responden al gobernador Gerardo Morales.

¿Es, realmente, el diputado Ramón un gran aliado del oficialismo? Sí en la actual coyuntura. Aunque los que frecuentan el Congreso señalan que desde que ocupa su banca, en 2017, Ramón superó expectativas. Muchos pensaban que podía resultar uno más entre tantos legisladores. Al menos los mendocinos sabemos de muchos casos, incluyendo a ex gobernadores, que pasan a tener una presencia secundaria en esa gran “jungla” parlamentaria. Pero no fue éste el caso.

Desde su incorporación, Ramón se movió “como pez en el agua” en los ámbitos del Congreso, según comentan quienes tienen en cuenta sus gestos políticos. Nunca esquivó algo que le gusta mucho: la discusión, para la que encuentra terreno propicio en dicho ámbito. Es decir, no solo no fue uno más llegado desde una provincia, sino que aportó su impronta y eso también cotiza a su favor. Lógicamente, su figura tiene más valor porque con el interbloque que lidera pasa a ser una suerte de propietario del quórum en la Cámara baja. Es cierto, como él mismo dice, que también tuvo buen trato con Juntos con el Cambio (Cambiemos) cuando éste era gobierno. Pero no hay duda de que su vínculo con el actual oficialismo es muy notorio.

Su origen en la vida pública, como abogado defensor de usuarios y consumidores, de algún modo vincula la “popularidad” adquirida con su respaldo a las más controvertidas iniciativas en pos de lo nacional y popular.

¿Qué será de su futuro político? Muchos se hacen esa pregunta teniendo en cuenta que su alineamiento K le costó la ruptura con sus socios partidarios y amigos de Protectora. Pero el escenario local le abre opciones. Puede buscar su reelección como diputado (termina su mandato en 2021), pero ¿en qué espacio? Si no se reunifica Protectora, cabe pensar en una suerte de alianza con el kirchnerismo. Pero también se manifestó públicamente con la intención de buscar ser senador nacional por su partido de origen, una verdadera aventura puesto que para esos tres lugares corren con ventaja Cambia Mendoza y el PJ/kirchnerismo.

El sendero que conduce a las próximas legislativas dirá, finalmente, cuál será el destino en la vida pública de José Luis Ramón. Puede haber mucho para conversar y “rosquear”. Mientras tanto, es el legislador mendocino que más trasciende con los proyectos del Frente de Todos sin pertenecer a él.