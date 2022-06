Con De Marchi de vocero, diputados de Juntos por el Cambio piden interpelar a Kulfas en el Congreso

Los diputados de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Energía presentaron una carta para que el exministro de Producción, Matías Kulfas, responda preguntas en el recinto.

La oposición busca que no solo de explicaciones sobre sus dichos en relación a los conflictos en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, sino también sobre los problemas que atraviesa la matriz energética del país, especialmente por el desabastecimiento de gasoil.

El vocero del pedido es el diputado nacional por Mendoza, Omar de Marchi, quien explicó las razones del pedido que hizo el bloque de Juntos por el Cambio. “Hemos presentado una nota pidiendo que se invite a Matias Kulfas a la Comisión de Energía”, dijo y explicó la principal razón de la decisión de interpelar al ex funcionario. Señaló que tras la denuncia mediática de Kulfas sobre irregularidades en la licitación del gasoducto y su posterior bajada de tono sobre el tema en la Justicia, “el problema no es si Kulfas mintió o no mintió. El problema es que hoy esta en juego el colapso energético más importante en la Argentina contemporánea. Hoy en nuestro país falta gasoil para transportar la producción. Falta gasoil para producir y para que la economía crezca. Falta gasoil para generar empleo.”

El mendocino agregó además: “Hoy falta gas en la Argentina y no se generan las inversiones mínimas para que ese gas salga a la superficie”.

De Marchi también resaltó la gravedad de las declaraciones hechas por el ex ministro de Producción. “Kulfas no puede andar por la vida diciendo una cosa y a las horas diciendo otra. En medio de este desastre hay un ex ministro que mintió antes o ahora. Y no puede ser gratis”.

Todo el “culebrón” de versiones en off, declaraciones radiales y críticas al gobierno en la carta de renuncia de Matías Kulfas ha movilizado a la oposición para que el tema no quede de lado tras la salida de funcionario del gobierno. Primero pidieron a la Justicia que investigara sus denuncias y ahora buscan interpelarlo en el Congreso. “Por tal motivo, elevamos este pedido al Pte de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados.”