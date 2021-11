Con críticas al gobierno de Alberto Fernández, Boudou lanzó un nuevo partido: “Soberanxs”

El exvicepresidente Amado Boudou, junto al exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y la exembajadora Alicia Castro presentaron este sábado “Soberanxs”, una nueva corriente política dentro de la coalición del Frente de Todos, que busca debatir sobre la deuda externa, el comercio exterior, la pobreza, el cuidado del ambiente, la soberanía alimentaria y cambiar la constitución, entre otras cosas.

“Soberanxs no viene a romper nada, viene a ayudar a sanar la patria con Alberto Fernández y con Cristina Fernández de Kirchner, con la tradición del peronismo para tener una patria libre, justa y soberana”, anunció Boudou desde el escenario que compartió con Mariotto y Castro en el Centro Cultural Mugica del barrio porteño de San Telmo, en el Día de la Soberanía.

Pero antes de que el exfuncionario dijera esas palabras, tanto Mariotto como Castro dejaron frases muy fuertes contra el Presidente: “Nos duele la realidad, no nos acostumbramos al paisaje de los pibes que no comen”, apuntó el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.

Y agregó: “Alberto Fernández asumió sin reglas de juego y sin programa. Cristina un día mandó un mensaje y lo eligió. Había que ganar y ganamos, bárbaro, pero ya pasaron dos años y Alberto sigue sin reglas de juego ni programa. Por eso perdimos las PASO y las legislativas”.

Mariotto además celebró la idea del mandatario de realizar internas para todo el Frente de Todos: “Cambiemos ya lo entendió, lo hizo muy bien y ahora todos vienen a enfrentarnos a nosotros, ¿cómo nosotros no podemos hacerlo?”.

Luego siguió con mensajes dirigidos hacia el propio oficialismo y fue entonces que remarcó que “hay un grupo que se creen que son los dueños y no nos dejan opinar” y que “nos pusieron en un lugar de aplaudidores que no nos gustó”.

Acto seguido aseguró: “Pero nosotros opinamos igual. Aquellos que no quieran opinar por miedo al Instituto Patria o a la Casa Rosada, les digo que vamos a seguir opinando”.

Tanto Mariotto, como Alicia Castro, además, criticaron indirecta y directamente al canciller Santiago Cafiero.

“Que los politólogos de escritorio nos dejen de decir que no se pueden hacer cambios”, agregó la ex embajadora ante Venezuela y el Reino Unido.

Y le recordó, chicana mediante, que “la batalla de la Vuelta de Obligado fue en 1845, no en 1865″. “Nadie ama lo que no conoce”, apuntó, luego de que el funcionario confundiera la fecha por la que se conmemora el Día de la Soberanía y fuera corregido por el presidente Alberto Fernández.