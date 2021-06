Con críticas a la oposición y a los medios, Cafiero pidió en el Senado bajar el nivel de confrontación en la pandemia

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, abrió este jueves su exposición ante el Senado de la Nación con un llamado a la oposición a bajar la virulencia del debate público y ser “honestos” sobre la crítica situación en la que se encuentran el mundo, por la pandemia de Covid-19, y la Argentina por ese mismo problema y también por la “crisis de deuda” que se arrastra desde 2018.

El jefe de Gabinete se presentó en la sesión informativa especial para que brinde el informe de gestión. Horas antes había anticipado 1.160 respuestas elaboradas por la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil por las preguntas de los legisladores

Al iniciar su discurso y antes de las preguntas de los legisladores, Cafiero destacó al movimiento Ni Una Menos como el más “transformador” de la actualidad; defendió la campaña “federal y épica” de vacunación contra el Covid-19 y dijo que la pandemia no está azotando sólo a la Argentina, sino al mundo entero.

Cafiero pidió poner sobre la mesa la discusión sobre la crisis de deuda que tiene el país. Porque cuando se le exige al Estado que de soluciones educativas, sanitarias, alimenticias y de vivienda, no hay que olvidar que hay una crisis de deuda.

“Si nosotros podemos consensuar un contexto vamos a poder tener un diálogo mucho más fructífero y de ese intercambio van a surgir políticas públicas mucho más creativas y abarcativas y vamos a poder adelante soluciones que los hombres y mujeres de la democracia queremos llevar a cada distrito”, dijo.

“Insisto con una cosa: cuando nosotros solamente partidizamos una parte de esta realidad lo que hacemos es jugar sucio porque lo que hacemos es buscar encontrar argumentos que validen una creencia o una posición política, pero no somos honestos sobre lo que está sucediendo en el mundo y en el país”, agregó.

Según Cafiero, mientras el presidente Alberto Fernández “se la juega por salvar la vida de argentinos y argentinas, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating. Entonces, tenemos que ser honestos y debatir con todas las cartas arriba de la mesa. Este gobierno habla siempre con responsabilidad y con la verdad”.

El funcionario le agradeció al Senado, en el que el oficialismo tiene mayoría simple, el acompañamiento a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) con los que el Gobierno administró la gestión de la pandemia; la aprobación del Presupuesto 2021; la ley de fortalecimiento del sostenimiento de la deuda pública; la de la Interrupción Voluntaria del Embarazo; y la de educación ambiental.

“Ahí hubo muchos consensos. Poder exhibir este tipo de prácticas, tan alejadas del griterío de los sets de estudios de televisión le hace bien a la democracia, a la democracia de partidos y al a República. Poder mostrar que el debate franco de ideas contribuye mejorar políticas públicas y a la democracia y nos aleja de ese griterío que no se entiende en los sets de televisión”, afirmó.

Para Cafiero, el momento histórico que atraviesa la Argentina amerita un “debate franco” que tenga un objetivo “constructivo”. Y se quejó porque el 19 de marzo Fernández ya advirtió sobre el impacto de la segunda ola de la pandemia y las nuevas y más contagiosas variantes del coronavirus, y tomó medidas de cuidado, pero algunas jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires decidieron no acompañar, con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia.

Tras expresar duras críticas al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el funcionario nacional dijo que cuando esta pesadilla de la pandemia termine, cada uno va a tener que hacerse cargo. “Y se sabrá quiénes escucharon más a los encuestadores que a los epidemiólogos y enfermeros. Se sabrá quién escuchó más al marketing político y a los golpes de efecto que a los que diariamente están en la trinchera luchando para salvar vidas”, dijo.

“El presidente sigue convocando al diálogo político con todos los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad para avanzar en políticas de cuidado de los argentinos”, añadió. Y dijo que el Frente de Todos asume que haya un debate crítico y frontal, pero aclaró que se “pone un alto” cuando hay críticas que son malintencionadas que buscan la desinformación.

También pidió: “No naturalicemos la pandemia y no hagamos política con la pandemia. Durante estos meses tuvimos muchas de estas experiencias, no solo con dirigentes sino también con periodistas que no estuvieron a la altura de la circunstancia”.