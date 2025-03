Cómo votarán los diez diputados nacionales por Mendoza el nuevo acuerdo con el FMI

Mientras que los tres peronistas tienen su rechazo asegurado, junto al resto del bloque de Unión por la Patria: Martín Aveiro, Liliana Paponet y Adolfo Bermejo.

Las críticas de Lourdes Arrieta

La diputada Lourdes Arrieta lanzó duras críticas a la nueva negociación del Gobierno nacional, pero no es la primera vez que se diferencia y luego se abstiene de votar a favor o en contra.

La legisladora tomó la palabra durante la sesión y sostuvo que ella "pregonó" al mismo tiempo que lo hacía Javier Milei cuando fue diputado nacional, a que "los acuerdos del FMI son una herramienta desalmada, populista y salvaje de la casta política para impedir el crecimiento y hostigar a nuestra república".

"El presidente me inspiró a que este tipo de proyectos, lo unico que genera es empobrecer a nuestra república y generar una deuda pública inmoral que implica una estafa a las generaciones que no solo, no han votado, sino que no han nacido, como en algun momento el replicó", continuó.

"Además dijo que un gobierno que se endeuda jamás podrá ser liberal, porque seremos esclavos de esa deuda. Este nuevo credito no va a solucionar los problemas estructurales del país", apuntó Arrieta.

Y completó: "No pensamos desde mi lugar votar un cheque en blanco. Sí, queremos que nuestra Argentina sea grande y que haya una transformación en la Repúbica, pero no siendo parte de la deuda. Replanteemos si queremos salvarnos el bolsillo y salvar las elecciones legislativas, o salvar nuestras próximas generaciones".