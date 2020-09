Cómo afecta a los municipios los cambios en el dólar

El martes el Banco Central anunció que la AFIP impondrá un anticipo del 35% del impuesto a las Ganancias o a Bienes Personales para la compra del dólar ahorro y que los gastos con tarjeta en moneda extranjera se harán a cuenta del cupo de hasta 200 dólares mensuales. Desde el organismo, defendieron la medida y sostuvieron que “el aumento de las restricciones a la compra de dólares es necesario para normalizar el mercado de cambios y parar la sangría de divisas”.

Las nuevas reglamentaciones no cayeron muy bien entre los intendentes de Cambia Mendoza que se quejaron porque los municipios invierten en herramientas o tecnología y el precio de los mismos tiene referencia en dólares. Por lo tanto, las medidas afectan directamente la capacidad de compra de las comunas.

“Hoy reina la incertidumbre”, resumió Marcelino Iglesias que indicó que aunque hay parámetros de referencia no hay certezas para armar el Presupuesto del año que viene.

“Este año ejecutamos todo el presupuesto para equipamiento antes de la pandemia. Pudimos comprar y pagar inconvenientes. Ahora pensábamos hacer algunas compras con un saldo de partidas que nos quedaban. Pedimos presupuestos de retroexcavadoras, camiones con pala hidráulica, máquinas chipeadoras, camiones prensa. Son las máquinas que usamos para la obra pública o para los servicios. ¡Todos los presupuestos son en dólares!”, exclamó alarmado el intendente de Guaymallén.

“Esta situación plantea un alto grado de incertidumbre y de empobrecimiento. Si hoy tuviera plata para hacer una obra, licitaría y cuando abriera los sobres en unos 25 días no sabría cuánto me van a cobrar y si me va a alcanzar la plata”, detalló.

Además, indicó que ante estas situaciones el Estado sufre tanto como los privados y aclaró que tiene vigente obras pequeñas de cordón, cuneta y banquina por 25 millones de pesos que los proveedores no se animan a cotizar por la inestabilidad de la economía.

Por su parte, Tadeo García Zalazar señaló que las medidas de la Nación “atrasan”. “Hacer una ciudad inteligente implica invertir en tecnologías: computadoras, zonas wi fi, cámaras de seguridad, radares de velocidad, paneles solares para edificios públicos, equipos de diagnóstico para centros de salud y movilidad eléctrica”, dijo el jefe comunal de Godoy Cruz.

“Todos estos insumos tienen un precio de referencia en dólares. Esta medida atrasa la inversión para el desarrollo de las ciudades y mejoras en la calidad de vida de la gente”, agregó el radical.

En tanto, desde municipios que reciben regalías expresaron: “Nos perjudica porque las regalías se liquidan en función de un dólar mayorista (menor al dólar oficial). La brecha entre el dólar oficial y el blue marca la brecha de pérdida que tienen municipios cuyas regalías varían al ritmo del dólar”.

En la otra vereda, se paró el intendente de Maipú Matías Stevanto. Desde la comuna peronista aseguraron que “no van a seguir el camino de los especuladores” y “que no tienen ningún proceso de compra ni licitación que los afecte”. “Seguimos con nuestro plan de obras, pero esto no nos impacta”, señalaron.

El presidente defiende

Alberto Fernández no dudó en apoyar las medidas del Banco Central y dijo ayer que en el país “los dólares hacen falta para producir, no para guardar”, y planteó la necesidad de que el “dólar deje de ser un mecanismo de especulación y una variable para que algunos acumulen”.

“Tenemos una lógica de la economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares, en un país donde hacen falta para producir no para guardar”, indicó el mandatario en el acto de la presentación del Plan Nacional de Conectividad “Conectar”.