Comenzó la reunión de Milei con los gobernadores por las reformas que impulsa la Casa Rosada

La reunión incluye a 20 mandatarios provinciales y el gabinete presidencial. Por Mendoza asistió la vicegobernadora Hebe Casado.

El Gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés. Hace su ingreso a la reunión de gobernadores, que mantendrá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei inició pasadas las 17 de hoy en la Casa Rosada la reunión con 20 gobernadores para consensuar las reformas que busca implementar en la segunda mitad de su mandato, entre ellas la impositiva y laboral.

El encuentro se realizaba en el Salón Eva Perón del primer piso de la sede gubernamental y acompañaban al mandatario la mayoría de los integrantes del gabinete.

Por Mendoza asistió la vicegobernadora Hebe Casado, debido a que Alfredo Cornejo está de viaje fuera del país.

Asistían la mayoría de los mandatarios “dialoguistas” debido a que Milei dejó fuera de la convocatoria a otros cuatro, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof.

Completaban la lista de ausentes los mandatarios Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja.

“No vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el momento que vive Argentina. No vamos a obtener consenso”, había advertido, más temprano, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

