Comenzó el debate sobre la ampliación de la Corte con nuevas críticas del kirchnerismo a los jueces

En medio de la tensión con el Poder Judicial, el Senado puso en marcha el debate sobre tres proyectos de ley para ampliar la Corte Suprema de Justicia. Fue en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde el Frente de Todos renovó sus críticas hacia el desempeño del máximo tribunal.

La reunión, encabezada por el jujeño Guillermo Snopek, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, cuando se reanudará con la participación de invitados. Mientras tanto, el oficialismo -que redactó un nuevo proyecto- comienza a tejer acuerdos con sus aliados para unificar un texto y aprobarlo en el recinto.

Juntos por el Cambio apuntó a la oportunidad del debate, pero no se pronunció sobre la cantidad de miembros del máximo tribunal, que hoy tiene cinco pero funciona con cuatro por la vacante que dejó en octubre Elena Highton de Nolasco.

A los proyectos de Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) para llevar la Corte a nueve y dieciséis miembros, respectivamente, se sumó una tercera iniciativa de la kirchnerista Silvia Sapag, que propone un tribunal de quince y suma nuevos requisitos de los postulantes a la Corte.

En ese sentido, el proyecto establece que los candidatos deben adjuntar una declaración con “la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho años”; “los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen”; y “la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho años”.

“Después de las PASO, Rosenkrantz fugó 650.000 dólares porque le parecía que iba a venir un gobierno nacional y popular, y sus bienes podían correr peligro”, lanzó Sapag, cercana al senador Oscar Parrilli, para responderle a la tucumana Beatriz Ávila (Juntos por el Cambio), quien había cuestionado la agenda judicial del oficialismo.

Antes, Luis Juez (PRO) protagonizó un fuerte cruce con Parrilli, titular de la Comisión de Justicia. “Tengo un montón de defectos, pero no cultivo la hipocresía y el cinismo. ¿De verdad estamos en condiciones de llevar delante semejante discusión?”, se preguntó el cordobés, que días atrás fue desplazado por el kirchnerismo del Consejo de la Magistratura.

Juez advirtió: “Hace una semana destruimos todos los compromisos y acuerdos que habíamos suscripto. No pasó ni una semana y ya estamos discutiendo sobre la Corte”. Y agregó: “No lo planteo desde el punto de vista de senador afectado, sino desde el compromiso de la palabra. No hemos podido cubrir la vacante de Highton y estamos hablando de la próxima Corte”.

Parrilli salió a responderle y se desató una discusión con Juez fuera de micrófono. “Yo no soy hipócrita, así que le pido que retire esa expresión”, dijo el cristinista, y añadió que “no se ha roto ninguna palabra” porque “se puede estar de acuerdo o no con la actividad de un bloque”, en alusión a la división del Frente de Todos.

Los proyectos

Durante el plenario, cada senador expuso su proyecto. Además de los tres para ampliar la Corte, presentados por Sapag, Rodríguez Saá y Weretilneck, hay un cuarto texto de la riojana Clara Vega (aliada circunstancial del oficialismo) que solamente incorpora la paridad de género, algo que también está contemplado en las otras iniciativas.

Rodríguez Saá, que impulsa la reforma desde 2016 y que propone un tribunal de nueve, argumentó que solo en Argentina y Uruguay la integración es de cinco, y puso ejemplos de otros países: Estados Unidos (9 miembros), Brasil (11), Colombia (23), Chile (21), Francia (120), España (80), Italia (15), México (11) y Alemania (16), entre otros.

“Discutir el número tiene que ver con una estrategia nacional. No es una cuestión para beneficiar a un gobierno. Es cierto, para nombrar los jueces se necesitan los dos tercios, y ahí está el rol de la oposición para que exija las cualidades necesarias”, sostuvo el exgobernador puntano.

Asimismo, reveló que en una reunión de bloques con Mauricio Macri donde le pidieron que enviara al Senado los pliegos de Rosenkrantz y Horacio Rossati, él le planteó al entonces presidente su idea de ampliar la Corte, y Macri le contestó que “no tenía inconveniente” en avanzar en ese sentido.

Weretilneck también habló en favor de aumentar la Corte, en su caso, a dieciséis integrantes. “Cuanto menos jueces, es mucho más fácil coordinar sus ideas, sus pensamientos, sus fallos. Son más susceptibles de ser presionados, cooptados. Cuanto más jueces, mayor pluralidad y democracia”, consideró.

El rionegrino, cuyo voto es buscado por el oficialismo, no solo propone acrecentar la cantidad de jueces sino también distribuirlos en cinco salas, porque así “se estaría quintuplicando la cantidad de sentencias”. Según el senador, la Corte emite alrededor de 7.500 fallos por año, pero se desconoce cuántos expedientes hay ingresados esperando sentencia.

“Es imposible resolver esto con cuatro o cinco miembros”, observó, y descartó el argumento opositor de la oportunidad del debate: “Para discutir el statu quo vigente, los momentos siempre son oportunos. Solo aquellos que quieren defender la situación vigente buscan como excusa la oportunidad”.