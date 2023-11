Cobran planes pero viajaron al exterior en cruceros: la escandalosa denuncia

El Gobierno argentino reconoció este martes que, tras un cruzamiento de datos de todos los titulares del programa Potenciar Trabajo con la Dirección Nacional de Migraciones, confirmó que algunos beneficiarios de planes sociales realizaron viajes en cruceros de lujo y vuelos al extranjero, pese a su presunta falta de capacidad económica.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dio a conocer esta información en TN en respuesta a una denuncia presentada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien alegó que cerca de 160,000 personas beneficiarias del programa Potenciar Trabajo viajaron al extranjero desde 2020, a pesar de que se considera que no tienen la capacidad económica para hacerlo y, por lo tanto, no deberían recibir esta asistencia estatal.

Tolosa Paz dijo: “Me parece apropiado llevar claridad sobre esta investigación que tiene que ver con una denuncia de Marijuan con respecto a los posibles viajes al exterior que han hecho personas que son titulares del Potencial Trabajo” y reveló que el gobierno solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones información sobre las personas que habían viajado al extranjero en los últimos cuatro años, desde la creación del programa Potenciar Trabajo en 2020.

Como resultado de este proceso “hay 1.129 titulares del Potenciar Trabajo que iban a percibir el ingreso y que han sido suspendidos a partir de la información que entrecruzamos desde el Ministerio a Migraciones, y 34 titulares del Potenciar utilizaron el paso fronterizo denominado Paso Cruce Terminal Cruceros Buenos Aires”, detalló Tolosa Paz.

Marijuan detalló en la denuncia que “159.919 personas que percibieron el Programa Potenciar Trabajo desde el 2020 viajaron al exterior y muchas de ellas en numerosas oportunidades”. El fiscal solicitó que “dejen de cobrarlo, puesto que demuestran una capacidad económica muy distinta a la de aquellos a los que se dirige esta ayuda estatal”.

Según Guillermo Marijuan, este incumplimiento habría causado un “perjuicio de 10,554,654,000 de pesos argentinos al mes”, basado en la suma de 66,000 pesos que cada titular de Potenciar recibió en octubre.

Tolosa Paz comentó que “una enorme cantidad de argentinos trabajan en países vecinos” y, por lo tanto, “tienen pasos diarios de salidas (al exterior), de ida y vuelta a sus localidades”. “No es interés de nuestro Ministerio castigar o quitarle la posibilidad de tener el ingreso” a esas “familias pobres y vulnerables”, aclaró.

“De 1.263.182 titulares del Potenciar, que es el padrón activo, es menos del 1%, que podemos denominar ‘algunos vivos que pretenden ingresar a la fuerza del Estado y cobrar un Plan Potenciar sin hacer la contraprestación, y tomarse un avión a un extranjero’. Son todos indicadores de una presunción de ingresos que no da cuenta con la primera condición de ingreso que es la vulnerabilidad social. Por tanto, ¿cómo esta ministra puede tener los datos? A través del entrecruzamiento de la información”, indicó.

“Bienvenida la denuncia, que recae en el juzgado de la jueza Servini, y esta ministra, con la información periodística, operó con la misma responsabilidad que hice la enorme auditoría que nos permitió dar de baja 110.000 planes Potenciar en solo un año”, sumó.

Finalmente cerró: “No fui notificada judicialmente ni estoy denunciada. Y hemos actuado con la responsabilidad del manejo del dinero público. Queremos tener un Estado inteligente que lo construye la ciudadanía responsable, pero también los funcionarios, que no nos tiemble el pulso al decir que si hay presunción de ingresos se suspende el programa porque esto indicaría un ingreso suficiente para no tener que estar en la nómina del Potenciar Trabajo”

