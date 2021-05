Cobos, sobre la vacunación de Macri en EEUU: “No lo tendría que haber hecho”

Julio Cobos habló sobre la vacunación de Mauricio Macri en EEUU y dijo que el expresidente “no lo tendría que haber hecho” ya que en febrero pasado manifestó que no iba a hacerlo hasta que “el último de los argentinos de riesgo” lo hubiera hecho.

“Cuando uno está en política y dice una cosa, hay que sostenerla”, remarcó el legislador del radicalismo al referirse a la noticia de que Macri se aplicó en una farmacia de EEUU la vacuna monodosis de Johnson & Johnson.

En diálogo con la señal televisiva CNN en español, Cobos fue consultado por la decisión del expresidente de vacunarse durante su estadía en Miami y entonces señaló: “No lo tendría que haber hecho”.

“Él había dicho que se iba a vacunar acá cuando le corresponda”, reprochó Cobos y además recordó que Macri “tiene más de 60 años”. El mendocino, por su parte, tiene 66 años y ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en Mendoza.

Vacunación y polémica

Este domingo, Macri posteó en Facebook un balance de su viaje de la última semana a Miami, donde participó del foro “Defensa de la Democracia en las Américas” y en ese texto comentó que se había aplicado la vacuna contra el coronavirus en una farmacia.

“Estando en EEUU pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson”, publicó el expresidente.

El 21 de febrero último, Macri había escrito en otro posteo que no se vacunaría hasta que lo hubiera hecho “el último de los argentinos de riesgo”.

En aquella oportunidad, el expresidente escribió: “Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido”.