Claudio Lozano dijo que Silvina Batakis “es una directora más” y puso su renuncia “a disposición del Presidente”

Luego que trascendiera que la nueva presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, le pedirá a todo el directorio de la entidad que ponga su renuncia a disposición, Claudio Lozano cruzó a la ex ministra de Economía y dijo que quien tiene que pedir su salida es Alberto Fernández.

“Nos resulta extraño ese planteo. Nuestra renuncia, la mía y la de todos los directores está a disposición del Presidente”, expresó en diálogo con AM 750.

Lozano sostuvo que la reemplazante de Eduardo Hecker “es una directora más” a quien Alberto Fernández le encargó la tarea de presidir la entidad bancaria. Pero insistió en que quien tiene que pedir su renuncia y la del resto del directorio es Alberto Fernández, o el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El director del Nación dijo que los sorprendió la intención de Batakis y remarcó que no es lo que corresponde. “No estoy atornillado al cargo, si el Presidente considera que me tengo que ir, con que me lo pida, alcanza”, agregó.

Lozano, Federico Sánchez, Cecilia Fernández Bugna, Angel Mercado y Guillermo Wierzb, son algunos de los directores del Nación que resisten a la decisión de irse de la entidad, tal como la nueva directora a cargo le comunicó a su antecesor.

En cambio Martín Ferré, ex compañero de Batakis en el gabinete bonaerense de Daniel Scioli, sí se mostró dispuesto a poner a disposición su renuncia. Resta saber que hará el ex senador por Córdoba Carlos Caserio, quien fue el último en sumarse al directorio, a pedido precisamente del Presidente.

“No tengo ningún inconveniente con la nueva presidenta, desde que llegó al banco el viernes pasado aún no ha tomado contacto con los directores ni conmigo, pero estamos a disposición de ella”, concluyó.

Lozano ya había expresado sus críticas a Batakis cuando fue designada como ministra de Economía y la acusó de hacer una “sobreactuación del ajuste fiscal” y que no alcanzaba solo con su nombramiento en la cartera que ocupaba Martín Guzmán para revertir la crisis económica.

Luego, apuntó a la figura de Sergio Massa y cuestionó duramente sus primeros anuncios de medidas. Tal es así que Lozano, al igual que Juan Grabois con el Frente Patria Grande, evalúan irse del Frente de Todos.

El jueves, a última hora de la tarde, reunió a Unión Popular -uno de los partidos que integraron el FdT en las elecciones de 2019 y 2021- para evaluar los anuncios del flamante ministro de Economía.

Ahora, volvió a mostrarse muy crítico del rumbo económico que estableció el Gobierno, a partir de la designación de Massa y un plan que calificó de “ajuste”, que no tiene en cuenta el principal problema de la actualidad: la inflación.

“Termina haciéndose cargo de la gestión el actor interno del FdT que tiene mejores vínculos con el poder económico local y EE.UU. El resultado es un intento de plan de ajuste y estabilización, una gran paritaria con el sector empresarial más concentrado y acreedores que tiene como base el mantenimiento de las metas con el FMI y una profundización del ajuste fiscal que tiene un eje en una mayor potencia en el tarifazo”, sentenció.