Claudia Najul: “La campaña de vacunación no puede ser un botín de la política”

En el último año de su mandato como diputada nacional, Claudia Najul se ha convertido en una de las voces más duras del radicalismo contra decisiones de la Nación que afectan a Mendoza.

En las últimas semanas, se enfrentó cara a cara con el ministro de Salud Ginés González García por el plan de vacunación y no dudó en firmar un pedido de información para que Felipe Solá explique en el Congreso por qué el gobernador Rodolfo Suárez no fue invitado a integrar la comitiva oficial de la visita presidencial a Chile.

Sus proyectos, aspiraciones políticas y su mirada como ex ministra de salud de la provincia sobre la gestión de la pandemia.

-Usted pidió que Ginés González García fuera al Congreso a explicar las medidas que se están aplicando en Salud y tuvo un duro cruce con el ministro. ¿Quedó conforme con las respuestas?

-Había 16 citaciones pendientes. El año pasado fue solo una vez cuando empezó la pandemia. Teníamos 200 preguntas y nos dividimos pero el tema vacunas se llevó la mayor parte porque de la pandemia salimos con la vacuna. Hay necesidad de saber las cantidades que van a llegar, en el Congreso votamos a pedido del oficialismo una ley para comprar las vacunas en tiempo y forma, y no dio ninguna definición ni cronograma de entrega. Pedimos especificaciones sobre la logística porque vemos que en provincias se están vacunando personas que no son esenciales. Tenemos que saber cuántas vacunas, cuáles y cuándo van a llegar y a partir de ahí se puede armar una campaña.

¿Manejaban datos distintos con el ministro sobre la vacunación en Mendoza?

-González García me dijo que en Mendoza se había vacunado todo el Gabinete y eso no es cierto. En Mendoza solo se vacunaron la ministra Nadal y el subsecretario Sagás. Fue un gesto como el que hizo el presidente. En Mendoza hemos vacunado mucho con las pocas vacunas que llegaron. Él reacciona con desconocimiento, no sé si es discriminación o mala fe porque yo conozco el sistema de Salud de Mendoza y es una de las provincias con porcentajes más altos de vacunación. Llegamos a cada lugar desde Lavalle hasta Malargüe.

-En Mendoza se han aplicado el 70% de las 16 mil primeras dosis que han llegado hasta ahora desde la Nación y eso es responsabilidad de la provincia.

-Pedimos a la Nación que se transparente el sistema porque hoy en la provincia no nos alcanza ni para el 30% del personal de salud. Ana María Nadal es una excelente ministra y una sanitarista que ha tenido el temple para manejar una situación difícil e inesperada. Está muy enfocada en los ejes. Llevó testeos y laboratorios a toda la provincia. Ha protegido el recurso humano con los pases a planta y reforzó las terapias.

-¿Se politizó el tema vacunas?

-Cuando vemos a La Cámpora con mesones anotando, digo sí se politizó. En Mendoza esto no va a pasar porque los registros los tiene la provincia y los llamados lo hace la provincia. Se va a trabajar con Pami, Anses y los municipios. No se va a tercerizar la campaña. Mucha gente me llamó para saber dónde anotarse y todavía no hay ni vacunas. No queremos que la campaña de vacunación no se contamine con el uso político.

-¿Cómo debería ser el plan de vacunación?

-Tiene que haber un gran liderazgo del Ministerio de Salud de la Nación. Si el grupo prioritario es el personal de salud, las provincias deben respetar. No puede ser que en las cosas que les conviene lideran y concentran, como hicieron con los respiradores, y cuando hay que hablar de los concejales o funcionarios jóvenes que se vacunaron, le pasan la responsabilidad a las provincias. El ministerio debe liderar y confiar en los sistemas de salud, no en las organizaciones políticas, la campaña de vacunación no puede ser un botín de la política.

-Desde el Congreso trabaja muchos temas relacionados con Mendoza, el mes pasado elevó un proyecto para extender las campañas de erradicación de la polilla de la vid.

-Estamos siempre pendientes de la economía mendocina y las herramientas nacionales por las que podemos pelear desde el Congreso. El año pasado fue el último con financiamiento nacional y pedimos que se extendiera por tres años más porque se necesita dinero de la Nación para la compra de productos. El proyecto está presentado pero estamos estamos en extraordinarias y no está dentro del llamado, esperamos que entre en las ordinarias y que acompañe el oficialismo nacional. El senado es casi una escribanía del Frente de Todos y en Diputados los votos se los dan Ramón y el Peronismo Federal.

-También citó al Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, para que explique por qué no invitaron a Mendoza al viaje a Chile.

-Hicimos una interpelación a Solá porque fue el que armó la agenda. No invitar a Mendoza a la primera visita oficial a Chile no tiene lógica, es un absurdo, un papelón, una vergüenza. Es populismo de exportación. Prevalece la chicana sobre los intereses del país. No se entiende cuál es el federalismo de Alberto Fernández y su política exterior. Parece que sos aliado o enemigo. No es hacia el gobernador el desaire, es hacia toda la provincia porque nos une la historia con Chile.

-Estuvo en el tema de Formosa y presentó una solicitud al Comité de la Tortura, ¿cómo avanza ese caso?

-Ha sido lamentable lo que ha pasado, se lo preguntamos González García y no nos dio respuesta. Formosa se basa en la estrategia sanitaria para hacer el aislamiento en esos centros que parecen centros clandestinos de detención. Hemos pedido intervención de la defensora de niños y niñas, y de la comisión internacional de DDHH. Ahora hay una comisión de diputados en Formosa. El gobierno nacional hizo silencio, que es complicidad.

-Fue noticia nacional la sentencia de extinción de dominio a Luis Lobos por la cual puede perder su casa y un departamento.

-Mendoza fue la primera provincia que adaptó los códigos procesales al DNU de Macri y la primera en aplicar la ley. Es un mensaje cívico potente que nos educa y nos interpela. Mendoza no es Calafate ni La Matanza. No hay impunidad en Mendoza. En cambio en la Nación entre bambalinas pusieron en funcionamiento artículos del código procesal penal. Buscan la impunidad total y que ninguna condena quede firme. El modelo de Mendoza es el que queremos llevar al país.

-¿Lo ve a Alfredo Cornejo peleando las presidenciales de 2023?

-Sí. Es un gran líder. Lo vimos en Mendoza cuando recuperó la provincia. Está dentro de los más importantes líderes de la oposición de todo el país. Hoy Juntos por el Cambio está consolidado y tiene una conducción horizontal pero hay figuras que se destacan y una es Cornejo.

-Este año termina su mandato, ¿va a ir por la reelección de la banca?

-Durante mi vida política he pasado por distintos lugares y he mantenido el concepto de representar a las mujeres que no tienen voz, a las emprendedoras, a las víctimas de violencia, a las personas con discapacidad y a las que luchan por el ambiente. La idea es seguir representando a esos sectores desde el lugar que me toque.

-¿Será candidata sí o no?

-No es momento de hablar de estos temas. Falta mucho para las elecciones y desde donde esté lucharé por mis principios como hice siempre.

-¿Está a favor de las PASO?

-Debe ser un gran acuerdo político para establecer el calendario electoral. No es bueno cambiar las reglas del juego todos los años ni en medio de los procesos. Estamos en una situación inédita y hay que buscar un acuerdo.