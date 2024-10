Cinco diputados mendocinos rechazan el posible veto de Milei al financiamiento universitario

En la previa de una nueva marcha en defensa de la universidad pública, los cinco diputados mendocinos que aprobaron la ley de financiamiento que el presidente Javier Milei promete vetar, ratificaron su respaldo. Se trata de los radicales Julio Cobos y Pamela Verasay; y los peronistas Adolfo Bermejo, Martín Aveiro y Liliana Paponet.

“El veto al financiamiento universitario sigue firme y seguramente esté publicado mañana”, afirmó hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria. En ese tono criticó que “el gobierno no está en contra del reclamo. Estamos en contra de que el Congreso sancione leyes que no tengan partida asignada, que no puedan financiarse”.

Desde la UNCuyo confían en que los cinco legisladores que la aprobaron, rubricarán su apoyo si se materializa el veto. “Algunos nos van a acompañar y otros creo que van apoyar el veto, porque no votaron la ley en su momento”, señaló el vicerrector Gabriel Fidel en contacto con Radio Jornada.

Los legisladores que rechazaron la ley fueron puntualmente los tres de La Libertad Avanza: Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez. A los que se suma la aliada Lourdes Arrieta, expulsada del bloque oficialista.

“Ellos están vinculados al gobierno nacional, me imagino que van a votar así, pero por ahí nos dan una sorpresa. Y por ahí el presidente no lo veta incluso”, estimó el funcionario universitario.

En tanto, sobre los legisladores radicales, manifestó: “Yo creo que en general van a rechazar el veto. Nieri se abstuvo por otros motivos, pero Verasay y Cobos estimo que no”.

Fidel confía en que la marcha pueda torcer la decisión de Milei: “Esperemos que el Gobierno reflexione, no vete esta ley y nos dediquemos a mejorar lo que hay que mejorar. La educación debería estar por fuera del debate político-partidario, es una política de Estado”.

La ley votada establece una actualización de los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.

En tanto, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión, que establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

“La ley también contempla el sistema de becas, que también es importante, porque la mitad de los estudiantes son de sectores pobres. A ellos no les alcanza sólo con la gratuidad. En el caso de nuestra universidad el 52% de nuestros estudiantes trabajan”, aportó Fidel al respecto.

Que dicen los legisladores

Por el lado del radicalismo, la diputada cornejista Pamela Verasay confirmó que rechazará el veto. “Vamos a defender la educación”, le manifestó a Los Andes, desde pleno recinto tras la aprobación de la Boleta Única Papel (BUP). Mientras que Nieri, el otro alfil que tiene el Gobernador, no respondió la consulta que hizo este medio.

Julio Cobos, quién ha marcado varias diferencias con el gobierno nacional, compartió su análisis sobre el riesgo de “desfinanciar” la universidad pública. “Tiene un doble impacto; el inmediato que afecta al normal funcionamiento del sistema y uno a largo plazo, afectando a la formación de los futuros profesionales de Argentina”, sostuvo a este medio.

Y explicó: “Esto no es menor porque impacta mucho más allá de las decisiones coyunturales de una gestión de gobierno. La universidad pública ha sido un gran reactor de movilidad social ascendente, permitiendo a quienes veníamos de familias con solo la primaria completa, pudiéramos ser la primera generación de profesionales”.

“Esto no es menor y hace a nuestra historia. Por eso decimos universidad pública, siempre. Con muchas cosas por corregir y hacer mejor, pero también con muchos historia, principios y valores por defender. Como ex alumno, profesor, y ex decano de una facultad pública, acompaño el legítimo reclamo de este 2 de octubre”, manifestó para sumar su apoyo a la marcha.

Por el lado del peronismo, el diputado Adolfo Bermejo señaló: “El veto que promete Milei al financiamiento universitario nos parece, al igual que ocurrió con jubilados, un sinsentido, una mala decisión que atenta contra el pueblo argentino en definitiva, porque la educación es el futuro de la Patria”.

“Va en sintonía con la política que implementa este Gobierno nacional, que baja los impuestos a Bienes Personales y aumenta el presupuesto para la SIDE, pero no hay plata para jubilados, universidades, ni obra pública. En Mendoza nomás hay mil viviendas demoradas por fondos nacionales que no llegan a la Provincia”, añadió en contacto con Los Andes.

Y completó: “Estamos totalmente en desacuerdo. Mañana veremos una marcha multitudinaria, donde docentes y comunidad educativa, van a expresarse en contra de esta decisión por los perjuicios graves que conlleva”.