Chicanas, propuestas y problemas de conexión en el debate de candidatos de San Rafael

La ley de debate provincial que se sancionó en la Legislatura fue con cambios, respecto al proyecto original. Diputados sanrafaelinos pedían que los municipios pudieran adherir, para eso apareció una categoría de “intendente” que no aparece en la modificación de la Ley Electoral Provincial.

Sin embargo, la Junta Electoral provincial asegura que no hubo adhesiones. Aun así, en San Rafael hubo debate, organizado por TVA. El COVID-19 de Omar Félix, uno de los candidatos, postergó un día la deliberación que finalmente fue por Zoom. Servicios municipales, obras, seguridad, política, entre otros tópicos fueron abordados por los candidatos pero no faltaron las chicanas y las críticas por lo que no se hizo.

Omar Félix arrancó el debate de candidatos a intendente con problemas técnicos. El ex intendente, y hermano del actual, es uno de los favoritos a ganar la elección y suceder a Emir Félix. Además compiten el radical Abel Freidemberg y el libertario Rodolfo Bianchi.

Ya en la presentación, el diputado provincial peronista exhibió problemas en la conexión, incluso se pasó de tiempo en uno de los tópicos y fue muteado por los moderadores. Remarcó todo lo que se viene realizado, principalmente con la gestión de su hermano. Bianchi insistió con el municipio inteligente y cómo aplicar tecnologías en las distintas áreas, mientras que el médico sanrafaelino apuntó a lo que no se ha hecho como por ejemplo, que haya familias que no tengan agua potable.

En alumbrado público hubo chicanas. Bianchi propone una aplicación para relevar dónde hay necesidad de luminaria. Félix destacó la reconversión de las luminarias, diciendo que quedan pocas en mercurio y que se están llevando adelante la transformación de sodio a led, indicando que hay 1.200 luminarias instaladas, con el objetivo de llegar a 5 mil por año a 2027. Freidemberg fue lapidario: “Guaymallén reconvirtió 7.000 luminarias en un año y ya logró en 7 años el 77,5%”.

Vialidad provincial no quedó afuera de los cruces cuando llegó el momento de hablar de calles. El peronista Félix le apuntó al organismo por no cumplir con un acuerdo con respecto a la avenida Los Filtros. Según indicó, el municipio despejó la vía, pero no se terminó la obra tal como (según dijo) se había pactado. También criticó a Irrigación por un puente “que se hizo mal” que permite agilizar uno de los trayectos que termina en Valle Grande.

Freidemberg les recordó un viejo anhelo que les propuso: “Desde 2019 ya les plantee un anhelo: el camino de la costa del Río Diamante y el camino de La Rivera”. Bianchi propone convertir a las rutas provinciales y nacionales en calles.

Las gestiones con el Gobierno nacional también se enrostraron. Félix remarcó la obra del aeropuerto, el gasoducto y también un acuerdo con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación para financiar un plan para ayudar a productores de menos de 10 hectáreas que puedan afrontar la crisis. Allí recordó una obra de gas para Monte Comán en la que “la Provincia nunca hizo la conexión”.

El médico radical no dejó pasar el tema de las licitaciones, uno de los puntos en los que había hecho hincapié el precandidato camporista Nadir Yasuff quien había dicho que se pagaba muy cara la obra pública. “Hacerla mejor, más barata y transparente”, a la obra pública.

Uno de los puntos calientes fue el tema de la seguridad. Son constantes las críticas sanrafaelinas del oficialismo municipal a la gestión provincial en este aspecto. “El municipio tiene la obligación de involucrarse”, disparó el candidato de Cambia Mendoza. Apunta a implementar sistemas de alarma comunitaria y preventores municipales viales para disminuir la accidentología local, además de consejos departamentales de seguridad. Bianchi considera que “sería bueno que los policías usaran cámaras en sus uniformes”.

Félix encontró en ese eje temático una oportunidad para hablar de las famosas 28 cámaras que el municipio adquirió pero que la Provincia no ha instalado. Criticó la implementación de preventores porque eso “significa poner punteros políticos que persiguen vecinos y así se llevan policías a Mendoza”. Y comparó a la comisaria de Cuadro Nacional con un “carrito panchero”, mostrando una foto.

En el minuto final, cada uno le habló al potencial votante y pidió el sufragio. Hubo tregua y los candidatos se saludaron virtualmente. Tanto Freidemberg como Bianchi le desearon una pronta recuperación a Félix por el COVID-19.