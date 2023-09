Cerró la primera elección general del año: los oficialismos de los siete departamentos se sienten ganadores

Este domingo, ciudadanos de los 7 departamentos de Mendoza eligieron al próximo intendente y renovaron a la mitad de los concejos deliberantes.

Ya con el acto de votación cerrado, desde las 18 las autoridades de mesa realizan el conteo y escrutinio provisorio de los comicios, y se espera que desde las 21.30 puedan conocerse los resultados, según información de la Junta Electoral.

La participación ciudadana volvió a ser baja. Había sido del 63,7% en la PASO del 30 de abril y en este caso llegó a estar cerca del 70%, según los datos preliminares de la Junta Electoral de la provincia.

Al no haber bocas de urna o “reposición de boletas”, debido a que se vota con Boleta Única Papel, no hay tendencias en el momento por parte de los espacios políticos, pero siguiendo el desarrollo de las elecciones primarias del 30 de abril, se espera que no haya demasiadas sorpresas en las comunas, y la gran mayoría de los oficialismos están confiados en ganar las elecciones.

Ejemplos de buenos resultados de las PASO hay en Maipú, Lavalle, Santa Rosa, La Paz y Tunuyán; con victorias importantes de los espacios del peronismo, que hoy gobiernan las comunas.

El peronismo es particularmente optimista en Maipú, donde Matías Stevanato va por la reelección y habría tenido resultados muy favorables, y en San Rafael, donde Omar Félix busca suceder a su hermano Emir.

Los sanrafaelinos tienen una duda sobre el segundo puesto, que debería ser para el candidato de Cambia Mendoza, Abel Freidemberg, salvo que haya un batacazo del candidato del Frente Libertario, Rodolfo Bianchi.

En tanto, en San Carlos la diferencia del oficialismo no fue tan amplia, mientras que lo mismo ocurrió en su momento en San Rafael.

Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz); confían en la victoria que les dé un mandato más en sus comunas. Desde Tunuyán, las chances están del lado de Emir Andraos, el “delfín” de Martín Aveiro; mientras que en Lavalle tuvo una gran elección PASO el peronista Edgardo González.

Espera ratificar también la elección pasada Félix en San Rafael; mientras que Alejandro Morillas, del frente Encuentro por San Carlos intentará también revalidar la PASO.