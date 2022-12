Cerro Amarillo: convocarán a especialistas a la Legislatura y no se votaría este año

El Gobierno provincial defendió esta semana el proyecto de extracción de cobre Cerro Amarillo, mientras se analiza en la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la etapa de exploración. Sin embargo, en el oficialismo no hay buenas expectativas de acuerdo a la posibilidad de aprobarlo en ambas cámaras antes del receso de enero, por lo que es casi un hecho que se dilatará la discusión hasta por lo menos febrero. Si esto ocurre, se perdería tiempo importante en lo que corresponde a los trabajos de exploración que se deberán hacer en la zona de Malargüe .

La dilatada discusión en las comisiones de Ambiente y la de Minería del Senado provincial se dará debido a que desde el peronismo han pedido la visión de especialistas y científicos para que contesten dudas sobre la DIA aprobada en 2014. No obstante, en el radicalismo aseguraron de igual manera que creen “pertinente” que todas las inquietudes “se salden”, teniendo en cuenta que buscarán una ley con consenso, a sabiendas de que son temas de alto impacto social en Mendoza, más allá que la iniciativa esté dentro de la ley 7722, norma que regula la minería.

Según comentó a Los Andes el senador Rolando Baldasso, presidente de la comisión de Minería, el lunes en labor parlamentaria se cursará la invitación a profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la de Mendoza (UM) para evacuar dudas. También convocarán a un integrante de Fiscalía de Estado, y además a un especialista “que conozca de los temas hídricos de la provincia, que fue una solicitud del peronismo”, marcó el legislador del Pro.

“Nos estamos sacando las dudas de la documentación que existe. Que se vote o no será en función de lo que escuchemos y los especialistas aclararán dudas”, aseguró el ex funcionario de Luján de Cuyo. Uno de los principales puntos es si el proyecto podría afectar o no la zona de glaciares, y por ende, las reservas de agua. En 2018 se terminó el relevamiento de los glaciares a nivel país y en el Gobierno dejaron en claro que “no hay afectación alguna porque el proyecto está fuera de la zona de glaciares”.

Hay que tener en cuenta que quedarán en diciembre, después de la reunión de la comisión el jueves que viene, tres sesiones en la Cámara Alta (13, 20 y 27), al igual que en la Cámara Baja (14, 21 y 28).

Sin apuros

En tanto, la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, comentó a este medio que no tienen “ningún apuro” de acuerdo con la rapidez o no del tratamiento del proyecto en comisiones. “Lo que estamos haciendo es tratar el expediente y llevar a todos los organismos pertinentes para que no queden dudas para la ratificación de la DIA de exploración. Vamos a tomarnos el tiempo que conlleve el análisis”, marcó.

Tanto en el radicalismo como en el peronismo hay señalamientos cruzados respecto a posibles especulaciones en la importancia o no de tratar de aprobar el Impacto Ambiental antes de fin de año, sobre todo por algún impacto político que se pueda tener. No obstante, también coinciden en que se deben quitar las dudas los legisladores, sobre todo teniendo en cuenta que los estudios y análisis son completamente técnicos, más allá que sea de etapa de exploración, proceso que es de menor complejidad que el análisis de un proyecto de explotación.

No obstante, esta semana también se pronunció al respecto el gobernador Rodolfo Suárez, quien aseguró que, según su parecer, “no hay demoras” en el análisis legislativo. El mandatario expresó que si bien “siempre” se ha opuesto a que sean los legisladores los que revisen y ratifiquen las declaraciones de impacto ambiental mineros porque “son temas técnicos que ya vienen con muchos dictámenes”, es lo que marca la ley.

“Ellos (por los legisladores) tienen que ver si se cumplen las condiciones de haber seguido los pasos que dicta la ley, pero no hay demora. Vamos a respetar los tiempos que se tengan que tomar los legisladores”, agregó Suárez.

Sobre el proyecto de exploración de Cerro Amarillo, Ernesto Mancinelli, presidente de la comisión de Ambiente, manifestó a LV10 que el impacto ambiental en el proyecto de exploración es “mínimo” respecto a uno de explotación, y marcó que se realizarán 9 perforaciones “muy parecidas a las petroleras, en las que se saca un testigo roca de esos pozos de 400 metros de manera vertical; y se analiza el potencial minero”.

“Después, si tiene potencial se comenzará otro proceso administrativo, con otra declaración de impacto ambiental, otro seguimiento administrativo para la explotación. Nosotros ahora lo que estamos viendo es la exploración que es de muchísimo menor impacto que la explotación”.

También consideró que se darán “el tiempo necesario para evacuar todas las dudas y tratar de lograr un consenso generalizado, para dar tranquilidad a la gente de Mendoza, teniendo en cuenta lo ocurrido cuando se intentó modificar la ley 7722. Lo que buscamos de parte del oficialismo y creo que de la oposición también, es tratar de construir estos consensos en base a buena información técnica”.

El Gobierno defendió Cerro Amarillo

Mientras tanto, este jueves asistieron a las comisiones la directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany; y el director de Minería, Roberto Zenobi, quienes defendieron la DIA aprobada de la etapa de exploración de Cerro Amarillo.

La funcionaria con relación a los requisitos que van a tener los trabajos de exploración, señaló que, en cuanto a los trabajos de los pozos de exploración “no es más complejo que un pozo de perforación de agua. Los equipos son de dimensiones similares y el impacto que causa sobre el ambiente son similares. Se utilizarán perforadoras con diamantina que asegura el no uso de ningún tipo de sustancia que puedan alterar la calidad del agua y del suelo”, manifestó.

También agregó que el consumo total que va a tener de agua durante toda la etapa de perforación de los nueve pozos “no superan los 15.000 litros, es decir una pileta de lona; y luego se puede reutilizar, es lo mismo que hacer un pozo para agua”, precisó.

La información disponible, así como los estudios previos, indican que Cerro Amarillo es un yacimiento de pórfidos de cobre. Estos son la principal fuente de cobre a nivel mundial y son parte de grandes sistemas hidrotermales que se han formado en zonas de colisión de dos placas terrestres.

El proyecto se encuentra fuera de las cuencas de los ríos Atuel y Malargüe, manifestaron desde el Ejecutivo, por lo que “no existe ninguna potencial afectación del agua en el sur mendocino”.