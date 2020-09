Cepo: el día que Alberto Fernández se enojó con Cristina Kirchner porque no podía ahorrar en dólares

En 2012, siete años antes de volver a las filas del kirchnerismo y ser electo como Presidente, Alberto Fernández había cuestionado duramente el cepo al dólar impuesto por la entonces mandataria Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusó de restringir libertades.

Los dichos del ex jefe de gabinete de Néstor y CFK corresponden a una entrevista con el periodista Joaquín Morales Solá emitida por el canal TN. Acaso sin imaginar que él mismo aplicaría una restricción cambiaria similar contra el ahorrro y los gastos en el exterior, Fernández criticó la política económica del gobierno al que perteneció hasta 2008.

“¿Cómo se llama, Presidenta, esta intervención que hace que yo esté obligado a poner mi dinero y mis ahorros en un plazo fijo que me va a dar diez puntos menos que la inflación?”, aseveró el actual Presidente.

“Estamos viviendo una etapa de creciente intervención de las libertades. Y yo no sé cómo lo llama la Presidenta, pero si yo quiero comprar dólares hoy [por 2012] no puedo. Estoy sometido a una autorización de un sistema informático que me tiene que dar la AFIP. Y si quiero viajar me van a dar creo que 70 dólares diarios y no me van a dar más”, dijo Alberto Fernández, quien reforzó su mensaje al compartirlo en su cuenta de Twitter el 2 de octubre de 2012.

Sus declaraciones se contradicen al mensaje que ayer dio a la sociedad , luego de conocerse las decisiones del Banco Central para cuidar las reservas.

Fernández habló ahora de una “lógica de la economía” que “ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares, en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar”.