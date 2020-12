Celadores, en pie de guerra contra el SUTE por no acordar en la paritaria

El fracaso en la negociación paritaria entre el Gobierno y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), reavivó la disputa entre el gremio docente y el de los celadores de la provincia, quienes se manifestaron a favor de la propuesta del Poder Ejecutivo y manifestaron que el SUTE “posterga a los compañeros celadores”.

Según indicaron en un comunicado Sindicato Unido de Celadores Educacionales No Docentes (Sucend), el SUTE “posterga a los compañeros celadores con este rechazo de los $54.000 anualizados de enero a diciembre”, ya que, como adelantó el Gobierno provincial, al ser un aumento por decreto, sólo corresponde el porcentaje remunerativo, que será de una suba del 20% en tres tramos.

“Este sindicato va a seguir trabajando para que el Gobierno no nos dé el aumento por decreto”, manifestaron en redes sociales desde el gremio de celadores.

Según sostuvo a Los Andes el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, “el 100% de los celadores tendría en promedio un aumento del 39%, muy por encima de la inflación proyectada de la Nación”, que es del 29%. También destacó que están “abiertos” a que haya algún tipo de reconsideración de la oferta.

Miguel Sosa, titular de Sucend, dijo a Los Andes la semana pasada que si bien hay cosas en la oferta del Gobierno que no satisfacen, “era una buena propuesta en general y más después de la pandemia. Somos los que menos cobramos, porque un celador no supera los $18.000 de sueldo de bolsillo”, explicó

También destacó que los ítems “en negro” podrían haberse negociado con el Ejecutivo hasta que “se vayan blanqueando”, teniendo en cuenta que es uno de los principales rechazos que hace el SUTE con respecto a la oferta.

“El SUTE negocia para los docentes, supervisores y directivos mientras que los celadores recibimos las migajas. Tienen que entender que un mecánico no puede representar a un docente y tampoco se puede a la inversa”, relató.

El secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez aseguró que el 50% de los celadores de la provincia están afiliados a este sindicato. “Sucend no existe, no parita porque no tiene afiliados y por eso no se sientan en las paritarias ni como minoría. Además los trabajadores no los reconocen como su gremio”, dijo a Los Andes.

Asimismo, agregó que el sindicato liderado por Miguel Sosa tiene “una historia complicada” y los acusó de responder al Ejecutivo provincial. “Es un gremio armado por el radicalismo y por el Gobierno para desorganizar el sector. Por eso le dicen que sí en todo y están defendiendo este ajuste salarial”, consideró Henríquez.