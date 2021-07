Caso Ciccone: le concedieron la libertad condicional a Amado Boudou por buena conducta

El juez del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 Ricardo Basílico concedió este jueves la libertad condicional al exvicepresidente Amado Boudou.

Los letrados consideraron que el exfuncionario kirchnerista ya cumplió las dos terceras partes de la condena a 5 años y 10 meses de prisión que le había sido impuesta en el marco de la causa Ciccone, informaron fuentes judiciales.

Según informó infobae, como condición para la libertad condicional el ex presidente deberá cumplir con varias condiciones: no podrá salir del país sin autorización previa y no podrá mudarse sin comunicación a la autoridad judicial de un domicilio que establezcan a partir de hoy.

En la misma resolución, firmada por el juez Ricardo Basílico, se ordenó que se desactive el sistema de monitoreo mediante la tobillera electrónica que tenía el ex funcionario de la nación.

Cabe destacar que la fiscalía que interviene en el Caso Ciccone había avalado que se le otorgue la libertad condicional a Boudou. Al no haber contradicción entre la fiscalía y la defensa, Basílico firmó la resolución pero dejó sentada su posición en contra de la libertad condicional para casos de corrupción.