Casinos: un grupo empresario tendrá “control” del sur provincial

El Gobierno Provincial acordó en los últimos días con la empresa hotelera Eurosur SA la instalación de un nuevo casino en el departamento de Malargüe. Se trata de un emprendimiento que se llevará a cabo en el hotel 4 estrellas Malargüe Inn & Suites, que tiene como principales inversores al grupo Andreani, que también son quienes gestionan los casinos de San Rafael y General Alvear, bajo el sello de la hotelera Emprender SA.

Para el Gobierno se trata de una resolución decorosa de lo ocurrido en el departamento sureño, teniendo en cuenta que al finalizar el 2021 se terminó la concesión del anexo del Casino provincial en Malargüe, cuyo contrato no fue renovado, y los empleados que se desempeñaban allí, tanto del Estado como los de la empresa privada Traylon, serán tomados para este nuevo proyecto de Eurosur SA, con participación del Grupo Andreani.

Además, un dato no menor es que hace más de 8 años la empresa privada peleaba con el Poder Ejecutivo la posibilidad de abrir un casino en la comuna, al margen del que ya funcionaba por parte del Estado. Fuentes del Gobierno de Rodolfo Suárez admitieron que en la disputa legal, los dueños del hotel “tenían las de ganar ya que la ley los amparaba”, y por eso fue que se llegó a un entendimiento.

De esta manera, resolvió acordar con la empresa privada la nueva concesión, cuya apertura se dará con seguridad en el primer semestre de este 2022, aunque todavía no están resueltas algunos datos importantes, como por ejemplo cuántos empleados se desempeñarán en el lugar, al margen de la decisión tomada de absorber aquellos que estaban en el anexo.

En esta ocasión se dará una apertura de un casino en medio de la ciudad cabecera, a diferencia de las últimas salas que ha abierto la gestión de Suárez, tales como General Alvear y San Martín.

De hecho, Ida López, presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), ya había declarado en la edición del 29 de diciembre del año pasado a Los Andes que cerraron el anexo de Malargüe porque venció la licitación, y que la idea de este gobierno es sacar a los casinos de las ciudades “y que pudieran ofrecer un plus de turismo e inversión”.

Por ejemplo, en San Martín habrá un hotel de 4 estrellas con restaurante en las afueras de la comuna, donde ya abrió la sala de juegos. En tanto, en General Alvear también se cerró el anexo del Casino, y abrió otro a más de 2,5 km del centro urbano, tal como indica la ley. Lo que resta es la construcción de un hotel que será de 4 estrellas, un restaurante y locales comerciales.

“Lo importante no son los casinos; nosotros como gobierno apuntamos a la inversión, al turismo, a la generación de empleo. Eso es lo que hemos propuesto en los últimos desarrollos”, comentaron desde Casa de Gobierno.

No obstante, sobre el caso de Malargüe, en el Ejecutivo consideraron que “no era viable” realizar la misma exigencia en el departamento, ya que no tenían previsiones de la construcción de un nuevo hotel de lujo fuera del corazón de la comuna. A la vez, para terminar el litigio con el hotel Malargüe Inn & Suites, fue que terminó en el acuerdo actual; y más con el acuerdo en el cual no se perderán puestos de trabajo por el cierre de la sala de juegos del anexo.

Los dueños del juego sureño

Por otro lado, los últimos meses han reconfigurado el mapa de los empresarios involucrados en el negocio del juego en la provincia. Quien ha tenido un movimiento interesante ha sido el empresario Claudio Andreani, sobre todo en el sur, ya que tiene (y tendrá) el control de los tres casinos de los departamentos.

Por un lado, el de San Rafael, con su empresa Hotelera Emprender SA, que se estableció en el hotel Tower Inn & Suites. A ese se le debe sumar el mencionado de General Alvear, que tendrá además del casino, hotel y restaurante.

Y finalmente el de Malargüe, que en este caso no participará Emprender SA, sino Eurosur SA, que también tiene la participación de Grupo Andreani, que administra además en todo el país y también Paraguay un total de cinco hoteles, 10 restaurantes, dos centros de conferencias, dos salones de entretenimiento y el mayor Teatro en Paraguay.

Grupo Andreani también participa en el negocio del aceite de oliva, ya que tiene una planta de procesamiento en San Rafael, con la aceitera Yancanelo, en San Rafael; más el aceto balsámico Domenico Ranieri. Además posee una bodega Boutique con sus vinos Umbro.

Detalles del casino

Los Andes se comunicó con el gerente general de Eurosur SA, Gustavo Mirás, quien anunció que esperan abrir el casino antes de junio, y que están trabajando en los pedidos de habilitaciones que restan con el IPJyC.

“Es un proyecto que lleva 10 años. Estamos contentos de haber llegado a un acuerdo con el Gobierno Provincial”, comentó Mirás, que también es Presidente de la Asociación Malargüina de Turismo (Amatur).

El empresario comentó que habrá diferencias con el anexo de Malargüe, ya que indicó que no será una simple sala de juegos con tragamonedas, sino que también habrá juegos en vivo, tales como ruleta y otros juegos de paño (póker, blackjack, entre otros).

También anunció que se instalará un restaurante que podrá cubrir un límite de 90 personas. La particularidad es que no estará dentro del área del casino, sino que, si bien tendrá una conexión con el mismo, podrá acceder gente que no vaya exclusivamente a las salas de juegos.

“Estamos muy contentos con el proyecto y tenemos las mejores expectativas de que pronto podamos llevarlo a cabo, estamos trabajando en las habilitaciones, que es el paso previo a la instalación propiamente dicha del casino”, agregó.

Por último, desde el Gobierno adelantaron que parte del personal que se desempeñaba en el anexo del Casino, pasará a desempeñarse como fiscalizadores que necesitará el IPJyC, principalmente en el nuevo emprendimiento del departamento sureño.