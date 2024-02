Casado dijo que el gobernador de Chubut “se equivocó” y renovó su apoyo a Milei

La vicegobernadora Hebe Casado abordó el reciente conflicto entre el Gobierno Nacional y el de Chubut. Más allá de defender la coparticipación federal, marcó en este contexto su respaldo, así como el del gobernador Alfredo Cornejo, al presidente Javier Milei.

Sobre Ignacio Torres, el gobernador de la provincia patagónica y militante del PRO, expresó: “Creo que Torres se equivocó”. Advirtió que los reclamos deben hacerse “sin patoterismo ni poner de rehenes a los argentinos en pos de un beneficio propio”. Sin embargo, a la vez manifestó estar de acuerdo con el reclamo llevado adelante por el chubutense.

Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, ahora apuntó contra Santiago y Luis Caputo.

“El recurso es privado, no podemos ir contra los privados porque genera inestabilidad al país. Entonces creo que el diálogo y el consenso hay que tenerlo en todo momento”, explicó Casado a radio Mitre luego de contar que el error estuvo en las formas con las cuales decidió llevar adelante el reclamo.

Este lunes el Pro a nivel nacional sacó un comunicado pidiendo al gobernador de Chubut responsabilidad y colaboración con el Gobierno nacional. Casado acompañó el documento impulsado por Patricia Bullrich, quien preside el partido amarillo y a la vez es ministra de Seguridad de Milei.

La proclama si bien no tuvo un destinatario claro, si especificó: “Asistimos hoy consternados a la resistencia de muchos gobernadores a compartir el esfuerzo fiscal necesario para impedir una crisis hiperinflacionaria cuya víctima principal no sería el gobierno sino los argentinos que habitan todas las provincias”.

Luego de esta especie de reto al mandatario provincial de Chubut, Casado despejó dudas sobre sí el Pro continúa apoyándolo o no: “No le soltamos la mano en ningún momento”.

“Puede ser que estuvo fogoneado por otros gobernadores, sindicalismo u otros factores. Consideremos que la provincia de Chubut es una provincia quebrada; durante 3 años no tuvo clases, entonces la situación económica de la provincia es crítica. No se puede dar el lujo de prescindir de recursos provenientes de la coparticipación”, contextualizó la Vicegobernadora.

“Creo que en esa desesperación, Nacho tomó una mala decisión y espero que revea esa situación y que pueda llegar al diálogo y al consenso con el Gobierno Nacional”, dijo Casado.

EL APOYO A MILEI DEL EJECUTIVO PROVINCIAL

Apenas estalló el conflicto entre el Gobierno de Chubut y el que comanda Javier Milei, los Gobernadores de Juntos por el Cambio lanzaron a las redes un comunicado apuntando al Presidente: “El Gobierno nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia”. Entre los firmantes estuvo el Gobernador de Mendoza

El presidente argentino Javier Milei. (AP Foto/Jose Luis Magana)

Sin perjuicio de ello, Casado mantuvo su postura y expresó que tanto ella como Cornejo continúan apoyando la gestión de Javier Milei: “Nosotros seguimos apoyando la gestión nacional siempre y cuando no perjudique al federalismo ni perjudique los intereses de la provincia”.

“Creemos firmemente que la Argentina necesita un cambio rotundo en lo económico y creo que Milei tiene la llave para que eso suceda. Sabemos firmemente que si a Argentina le va bien en lo macroeconómico, la provincia tiene las herramientas para crecer”, opinó Casado.

Sobre los cambios que está llevando a cabo el presidente Milei, explicó que “no está haciendo otra cosa que lo que prometió en campaña”. Aunque, habló de las formas que tiene el excéntrico mandatario nacional: “Quizás las formas que él tiene o de moverse no son las habituales al no venir de los estratos políticos, o al no conocer los movimientos de la política. Eso choca o hace que no avancen al ritmo que a uno le gustaría. Pero bueno, está haciendo lo que la población le pidió y por lo que le dio su confianza”.

CORNEJO, EN CONTRA DE LAS MEDIDAS “COERCITIVAS”

El domingo, durante la Bendición de los Frutos, el gobernador Alfredo Cornejo calificó como una “medida coercitiva” la advertencia que hizo su par de Chubut contra la Nación respecto a cortar el suministro de petróleo y gas en caso de que no le den los fondos coparticipables. De todos modos, volvió a expresar su apoyo al pedido del mandatario patagónico porque “no hay que tocar los recursos de las provincias”.

“¿Cómo estar de acuerdo con medidas coercitivas de cualquier tipo? Yo estoy de acuerdo con buscar el entendimiento entre el Gobierno nacional y las provincias. Tenemos que hacer lo nuestro en este cambio de modelo económico”, declaró el gobernador de Mendoza ante las preguntas de la prensa en el Predio de la Virgen, donde el domingo por la noche inició la semana central de la Vendimia.

Cornejo enfatizó en el “esfuerzo” que han hecho algunas provincias, como es el caso de Mendoza. “Hemos puesto un lugar de equilibrio, de no malgastar los recursos, quizás otras provincias no han estado del todo bien”, sumó a la discusión.

Pese a su cuestionamiento al corte de petróleo y gas anunciado por Torres en caso de no haber solución, Cornejo aclaró que acompaña el reclamo de fondos hecho por Chubut, tal como ya dejó demostrado junto a otros gobernadores de Juntos por el Cambio en un documento firmado la semana pasada.

“No hay que tocar los recursos de las provincias. Es que este cambio de modelo económico, que requiere un ajuste de un montón de variables de economía, sea lo más equitativo posible, que no pierdan los de siempre”, señaló el mandatario provincial.

“El Gobierno nacional tiene que tener un calibre fino en cada de una de esas modificaciones”, dijo.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, amenazó el viernes con interrumpir desde el próximo miércoles la salida de petróleo y gas de la provincia si el Ministerio de Economía de la Nación “insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación” que le corresponde a su distrito. Se trata de la entrega 13.000 millones de pesos en concepto de coparticipación que no le giró la Nación.

Este fin de semana, el presidente Javier Milei cuestionó al gobernador patagónico, al que llamó “un pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato” tras su amenaza de cortar el envío del petróleo y gas de la provincia al resto del país. Advirtió que, en caso de llevar adelante la advertencia, sería “un delito”.