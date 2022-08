Carrió sacudió el avispero de JxC al denunciar que referentes del PRO mantienen una “sociedad con el massismo”

La líder de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió provocó un cimbronazo en la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) al denunciar que varios de sus integrantes, principalmente de Propuesta Republicana (PRO), mantienen una “sociedad” con el sector que conduce el ahora ministro de Economía, Sergio Massa.

“Acá hay sociedad con el massismo”, lanzó Carrió el martes a última hora, durante una entrevista en La Nación +. La ex diputada nacional apuntó luego contra los macristas Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO en Diputados, y Gustavo Ferrari, ex ministro de Justicia bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Y no vaciló al afirmar que el diputado nacional y ex titular de la Cámara baja Emilio Monzó “tenía negocios con Massa”.

La fundadora de la CC también lanzó críticas contra el diputado nacional y ex ministro del Interior de Cambiemos Rogelio Frigerio. “Antes la caja de Aysa era Frigerio, es cuando me puso una amante en una lista y yo dije ‘señores, me bajo de la lista si no me sacan a la amante de Frigerio que estaba como testaferro de Frigerio en Aysa”.

En rigor, Carrió se refirió a Joanna Picetti quien integró la lista de candidatos porteños para las legislativas del 2017, pero luego quitaron de la nómina por una serie de denuncias que promovieron sus hijos por maltrato. Picetti incluso protagonizó un breve escándalo, cuando irrumpió a los gritos en el recinto de Diputados durante el discurso de Mauricio Macri en 2019.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, salió inmediatamente a cruzar a Carrió. Lo hizo minutos después, con un extenso mensaje que difundió en su cuenta de Twitter. “Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió”, escribió.

El mensaje de Patricia Bullrich contra Elisa Carrió.

“Como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos”, remarcó la ex ministra de Seguridad.

Con el correr de las horas, referentes del macrismo y del radicalismo se sumaron a la posición de Bullrich. El titular de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tildó a su socia de la CC de “irresponsable” y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le advirtió que ese “no es el camino”.

Fuentes del macrismo consultadas por este medio señalaron que la novedad del escándalo fue la reacción conjunta de los sectores en los que predominan diferencias respecto al rol opositor de la coalición, que se intensificaron ante la prematura carrera hacia las presidenciales de 2023. En otras palabras, destacan que Carrió logró unir, aunque sea circunstancialmente, a los llamados “halcones” y “palomas”.

El titular del bloque de la CC en la Cámara baja, Juan Manuel López, se ocupó de responderles a Bullrich y a Rodríguez Larreta. “Patricia no te reconozco, Carrió sólo quiere evitar cualquier promiscuidad panperonista y consolidar el Juntos por el Cambio que quiere la mayoría y supongo querés vos. Si no vas a dar esa discusión, bien. La daremos igual cómo otras veces desde 2015, sin ‘bastas’ ni indicaciones”, le dijo a la titular del PRO.

El titular del bloque de la CC en la Cámara baja, Juan Manuel López, salió a responderle a Patricia Bullrich.

Y al mandatario porteño, a quien Carrió evitó involucrar en su diatriba, López le expresó: “Horacio bienvenidas son las críticas, pero no agitemos fantasmas que no existen. La tergiversación sobre los dichos de Carrió no son el camino. Fundó, sostuvo, se bancó y se bancará la unidad de JxC”.

El titular del bloque de la CC en la Cámara baja, Juan Manuel López, salió a responderle a Horacio Rodríguez Larreta

La CC difundió un comunicado ante los crecientes cuestionamientos de sus socios políticos y consideró que “JxC puede pedirle a Carrió que se retire definitivamente de la política, y tal vez es lo que quiere, y si sucede así lo hará, pero no puede pedirle que le mienta a la sociedad”.

“Consideramos que esto no afecta a la unidad, sino que contribuye a un JxC mejor, más sincero y plural cómo siempre fue y debe seguir siendo. La unidad no debe confundirse con unanimidad o uniformidad. En pos de la unidad Carrió calló muchas cosas, con dolor se agotó de decir en privado lo que dice en público”, indicó el texto, en el que también se remarcó que “Mauricio Macri y otros líderes” del frente “han hecho las mismas observaciones”.

Comunicado de la Coalición Cívica a sus socios del Pro.

Es cierto que el ex Presidente le reprochó a Morales su amistad con Massa, cuando la coalición tuvo que salir en mayo pasado a respaldar al líder radical frente a los trascendidos que indicaban que había sellado un acuerdo con Cristina Kirchner y el entonces titular de la Cámara baja para repartirse los nuevos lugares en el Consejo de la Magistratura.

En esta oportunidad, el fundador del PRO apostó por el silencio pero uno de sus hombres más cercanos, el ex secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis, escribió en sus redes: “Con Mauricio creemos que el futuro tiene que ser con valores. Con libertad -por supuesto- con responsabilidad, honestidad, valentía y mucho respeto a los demás. También creemos que hay que ser incansables en la defensa de la república y las instituciones. Cuidar que JxC no se contamine con relaciones poco claras con el autodenominado panperonismo”.

Carrió sacudió el avispero del frente opositor, que discute con entusiasmo el armado para recuperar el poder en las elecciones de 2023. Y los caldeados ánimos se plasmarán en la próxima cumbre de los integrantes de la mesa nacional, prevista para el próximo martes, que será presencial.