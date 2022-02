Carolina Losada habló del percance hot: “Las feministas no me defienden porque no soy kirchnerista”

La senadora nacional Carolina Losada (Juntos por el Cambio) salió al cruce de quienes le cuestionaron su percance hot en una foto junto al padre Ignacio en Santa Fe y criticó al colectivo feminista por la falta de sororidad: “No me acompañan porque no soy kirchnerista”.

Días atrás, una foto de la periodista había generado polémica en las redes sociales, donde se viralizó y se hizo trending topic.

Todo sucedió en la inauguración de un sanatorio en Funes, donde se ve a Losada acompañada por el diputado provincial Julián Galdeano y el cura Ignacio Peries. Muchos usuarios centraron su atención en el escote de Losada y cuestionaron el top color negro.

Tras el escándalo, Losada aclaró qué pasó aquel día y lamentó las críticas que recibió.

“Ser trending topic por algo así me parece arcaico, raro, ya que no se me ve más que un escote pronunciado. Fui a la inauguración de un sanatorio en Funes, tenía un top escotado, pero totalmente controlado. Cuando fui a saludar al padre Ignacio, él me da su bendición y al agacharme se me corrió todo. Un medio me saca la foto”, explicó en FM Millenium.

La foto de Carolina Losada junto al cura generó memes en las redes sociales

La legisladora de JxC advirtió: “Si me preguntás de dónde viene esto, no tengo ni idea y no pierdo mi energía. No estoy segura de quién puede ser, lo que estoy segura es que los problemas son otros, la inseguridad, que la plata no alcanza, los chicos sin clases, el papelón internacional de nuestro presidente”.

Entonces, Losada cargó contra el colectivo de mujeres, que no se pronunció contra los cuestionamientos misóginos que ella sufrió.

“De los colectivos de mujeres ninguno sale a defenderme, hay una doble vara, porque a mí me estaban juzgando por cuánto muestro o cuánto no muestro. A Ofelia (Fernández) la atacan por su cuerpo y la defienden. A mí no”, aseveró.

“A mí no me acompañan porque no soy kirchnerista. Están en una contradicción constante. Lo de mi escote está como trending topic hace seis días. Sí, se te está cosificando, y los colectivos no me defendieron de ser cosificada. Estos colectivos de mujeres que decían ‘no al piropo’, en mi caso dicen, ‘¿qué le molesta que le digan piropos?’”, arremetió la senadora nacional.