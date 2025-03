Campos, camiones y hasta lanchas: qué declararon los intendentes y qué otros emprendimientos tienen

En el caso del Poder Ejecutivo, prácticamente no hubo modificaciones -salvo algunas excepciones- en la evolución del patrimonio relativo a bienes muebles (automóviles) e inmuebles; aunque es importante marcar que no se dan detalles públicos desde la Oficina de Ética Pública respecto al crecimiento o no del patrimonio en términos de depósitos, plazos fijos o diversos tipos de inversiones, entre otros.