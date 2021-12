Cambia Mendoza se pone en pie de guerra Maipú y recrudece la relación política con el Frente de Todos

La situación política de Maipú se ha recalentado luego de las elecciones generales de este 14 de noviembre, en el cual la lista del intendente peronista Matías Stevanato perdió en manos de Cambia Mendoza por 14 puntos (44,4% a 30,3%).

Con un Concejo Deliberante que será controlado por la oposición a partir de mayo del año que viene -el único caso de las 18 comunas-, el Frente de Todos apuesta a recuperarse en dos años para intentar retener la comuna, que ha sido históricamente un bastión peronista, pero ya comenzaron las disputas en términos políticos contra una oposición que ya se puso en un rol más confrontativo y promete dar pelea de cara al 2023.

El principal foco de acción se vio en la discusión del Presupuesto 2022, que contempla una pauta de gastos por $6.500 millones. Ayer se dio una situación que seguramente marcará el pulso de los próximos dos años: la oposición decidió votar en contra de la ordenanza que fija los gastos del municipio durante 2023, forzando al peronismo a que desempate con el voto del presidente del Concejo Deliberante, el peronista Elián Japaz.

Ocurre que actualmente la conformación del Concejo Deliberante es de 6 ediles del PJ-PI, 5 de Cambia Mendoza y el restante del FIT. Los votos en contra de ambos frentes opositores no le alcanzaron para rechazar el Presupuesto, pero sirvió para “marcar” la cancha en términos políticos, sobre todo teniendo en cuenta la nueva conformación que tendrá el organismo en Maipú, a partir del 1 de mayo, donde habrá mayoría de opositores: 7 de Cambia Mendoza y 5 del Frente de Todos.

Hay un detalle no menor para tener en cuenta. Más allá de que este proyecto fue aprobado por el peronismo, se trata del primer Presupuesto de la era Stevanato que Cambia Mendoza no acompaña. El del 2020 votó a favor en lo que sería el primer año de gestión del peronista en Maipú; y el 2021 también, teniendo en cuenta las necesidades en año de pandemia.

“Luego de lo que ha pasado en las elecciones y con los nuevos números en el Concejo tendrá que haber diálogo necesariamente”, advierten radicales maipucinos, quienes expresaron que como oposición se pararán “de otra manera a partir del año que viene”.

Desde el peronismo sugieren que el radicalismo montó un show político en la sesión del Presupuesto envalentonados por el resultado electoral, ya que a su entender este proyecto “no era polémico y tampoco llevaba deuda, como sí el del año pasado”. Expresaron además que “en todo momento” han habido instancias de diálogo.

Críticas

Entre las principales objeciones que llevaron a Cambia Mendoza a votar en contra, fue por un lado, el achicamiento del presupuesto que tendrá el Concejo Deliberante, que rondará en un 20% en términos nominales, así como también un aumento de 300 cargos municipales.

Mauricio Pinti, concejal radical, consideró a Los Andes que la baja del presupuesto no es otra cosa que un “desfinanciamiento del principal órgano de control que tiene Maipú”, el cual pasará de tener un presupuesto de $86,8 millones, como lo ha sido en este 2021, a uno de $69,5 millones para el 2022, lo que implica un 1,08% del Presupuesto total.

Hoy se puso en consideración del HCD Maipú el Presupuesto 2022. Los concejales de Cambia Mendoza votamos en contra por 4 razones fundamentales entre otras:

- El Peronismo pide crear 300 cargos, en un momento de crisis y austeridad. pic.twitter.com/CFdPTbQxoy — Mauri Pinti Clop (@MauriPintiClop) November 30, 2021

“Es un Presupuesto que está mal técnicamente, no es conciso ni preciso en las partidas que tendrá el Ejercicio 2022″, acotó el edil presidente de bloque de Cambia Mendoza.

También indicó que este presupuesto “contempló más dinero en publicidad que para el propio Concejo Deliberante”, teniendo en cuenta que se prevén alrededor de $110 millones para este ítem, tal como lo informaron desde Maipú.

Quien salió a responder las acusaciones fue el propio presidente del Concejo Deliberante, Elián Japaz. El edil declaró a Los Andes que es cierto que hay un presupuesto para el Concejo menor al de este año, y destacó que se trata de un “ajuste político que venimos haciendo en Maipú desde hace años en el Concejo y que queremos seguir en esa vía, de gastar menos en términos políticos, porque es lo que nos exigen los maipucinos en este momento de crisis económica”.

Como dato, el ex titular del Ente Provincial de Energía Eléctrica (EPRE) sostuvo que al 30 de septiembre “se ha utilizado el 67% del presupuesto” para el Concejo (alrededor de $58 millones) y que el objetivo “es seguir ahorrando dinero, sin bajar la calidad de trabajo y con cada vez menos asesores”.

“Maipú es completamente transparente, y eso lo sabe también la UCR. Además la baja del gasto político es algo que debieran acompañar también en el radicalismo, ya que es lo mismo que quiere el gobernador Rodolfo Suárez a nivel provincial con la reforma de la Constitución”, declararon desde el municipio.

Por otro lado, Pinti criticó otros aspectos del Presupuesto 2022, como lo ha sido una previsión de crear 300 cargos más para el municipio entre trabajadores con planta temporaria y permanente. “Maipú ha tenido durante los dos últimos años 2.050 empleados, con este aumento será una suba del 14%”, comentó.

También denunció que no hay un detalle de las obras públicas que se realizarán en Maipú. “Para este 2021 hubo un presupuesto de $820 millones en obras municipales, y se prevé que crezca un 80% en 2022 porque hay previstos casi $1.500 millones para este fin, pero no está el desagregado de a qué obras se están refiriendo. No podremos llevar un control de si se hacen o no”, destacó Pinti.

Ante esto, Japaz dijo, por un lado, que la creación de nuevos cargos corresponde a que hay varios contratados en distintas áreas que van a pasar a planta (temporal o permanente) “teniendo en cuenta que debe haber transparencia en el personal. Maipú se hace cargos del servicio del agua, de las cloacas, de 17 centros de Salud, del servicio de residuos, y también tenemos los puestos de vacunación contra el coronavirus. Es necesario hacer esos pases. No se puede comparar a Maipú con el resto de los municipios”, consideró.

Desde el municipio también descargaron contra los ediles radicales en este punto, al indicar que el pase a planta “es una norma legal. Son trabajadores contratados que luego de 3 años tienen que pasar a planta. Hace 2 meses nos criticaban con Ampros y decían que teníamos que pasar a planta a contratados. Hoy son los primeros en decir que no debería oficializarse. Tienen que ponerse de acuerdo en el discurso y no cambiarlo”, acotaron.

En tanto, sobre las obras públicas destacó que éstas están divididas por ítems y que “el detallado lo tiene cada uno de los concejales desde el 29 de octubre. No estamos ocultando nada y creemos que es un Presupuesto que está en condiciones de ser votado”, aseguró.

“Esto es un tema político. Estamos trabajando para los maipucinos y el intendente Matías Stevanato lo ha hecho y lo hace todos los días. Podremos discutir muchas cosas, pero la transparencia de Maipú es innegable”, cerró.