Cambia Mendoza asegura que ganó Cornejo por más de 10 puntos sobre De Marchi y llegan dirigentes nacionales

El frente Cambia Mendoza vive un clima de optimismo y seguridad en el búnker por lo que llamaron una “victoria contundente” de Alfredo Cornejo, por más de 10 puntos de diferencia, contra Omar De Marchi, principal competidor para el cargo hacia la gobernación.

Según informaron dirigentes del espacio, la distancia entre Cornejo y De Marchi llegaría incluso a los 13 puntos, y aseguraron también que los intendentes radicales que ponen en juego el control de sus comunas también tuvieron victorias frente a la oposición.

Búnker Cambia Mendoza. Ignacio Blanco / Los Andes

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, señaló que si bien no tienen datos oficiales, “la información que vamos recibiendo es de mucho optimismo”.

“El mendocino valida las gestiones llevadas adelante por el radicalismo de Mendoza, por Juntos por el Cambio y sus distintos intendentes, no deja de ser una elección que nos transmite mucho entusiasmo, que contagia y que tiene una envergadura y un impacto nacional muy relevante”.

Parte del ánimo de victoria se traduce con la llegada de dirigentes nacionales. Por ejemplo, Mario Negri, presidente del Interbloque de Cambia Mendoza en la Cámara de Diputados de la Nación; y el legislador nacional, Rodrigo De Loredo, llegaron al búnker, ubicado en calle San Lorenzo de la Capital.

“Felicito a todos los mendocinos, ha sido una jornada cívica tranquila. Tengo toda la confianza. No tengo duda de que los mendocinos van a acompañar”, señaló Negri esta tarde.

Negri, quien se mostró con la convicción que Cornejo ganó la elección, habló también de Juntos por el Cambio y la elección nacional: “Nosotros no nos apartamos de la ruta, vamos ahí, al medio, no andamos a los banquinazos, no nos tiramos para un costado o para el otro. Los mendocinos y todos los argentinos tienen que tener la certeza que la trepada es difícil, es como subir el Aconcagua en pata”, marcó sobre las condiciones macroeconómicas que transita el país y los números de pobreza e inflación.

Ante eso, acotó: “Para enfrentar lo que tenemos adelante hay que tener un equipo. Y ese equipo lo tiene Junto por el Cambio, y va a tener 10, 11 gobernadores, y va a tener muchísimos legisladores en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación”.

En tanto, Rodrigo De Loredo expresó que “una victoria de Mendoza sería muy importante. Hay un valor muy relevante. Juntos por el Cambio ofrece gente formada, territorialidad y el triunfo mendocino sería muy importante para Juntos por el Cambio”.