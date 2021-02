Cambia Mendoza acusa al kirchnerismo por una fake news de “vacunación VIP” en la provincia

Luego del escándalo nacional del “Vacunagate”, que desembocó en la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García , ayer por la tarde comenzó a circular en redes sociales un listado de políticos -mayoría del radicalismo -, empresarios y periodistas, entre otros, que integraban una supuesta “vacunación VIP” en Mendoza. Este listado, que corresponde a una “fake news” , fue completamente desmentido por el Gobierno Provincial y los propios involucrados, quienes se expresaron en redes sociales.

Una de las primeras funcionarias en salir a desmentir este listado fue la ministra de Salud provincial Ana Nadal , quien destacó que se estableció una centralización de vacunas, “lo que permite tener un mayor control sobre las vacunas aplicadas. No hemos distribuido masivamente todas las dosis en distintos lugares, justamente para tener la posibilidad de control por dos motivos: escasez de vacunas, y poder controlar que las vacunas se apliquen a los sectores en donde queremos que se apliquen o que están estratégicamente priorizados”.

También salió a hablar Iris Aguilar, jefa de inmunizaciones de Mendoza, que se refirió precisamente sobre ese listado falso: “No está demás decir que esto es FALSO, y tampoco esta demás decir que agotan poniendo en duda el laburo que hacemos todo los días, sin horarios, sin feriados, enfermeros y agentes sanitarios de toda la provincia. CON NUESTRO LABURO NO SE JODE”, sostuvo en Twitter.

No obstante, desde el frente Cambia Mendoza acusaron al kirchnerismo, más precisamente a La Cámpora, de estar detrás de la movida política. Un comunicado titulado “No somos todos iguales” , firmado por los diputados nacionales Alfredo Cornejo, Claudia Najul, Omar De Marchi y Luis Petri, insta a la Justicia “para que quienes iniciaron o difundieron esta burda campaña de difamación reciban las sanciones penales y económicas que ley establece”.

Y sostiene que hasta este momento “se ha logrado identificar uno de los portales que inició o replicó esta infamia y que se identifica como ‘RCA Prensa y Comunicaciones Mendoza - Movimiento Político Social y Cultural’ y en cuya portada de inicio se identifican con una foto de Nestor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, Fidel Castro y Hugo Chavez, y se vinculan con la agrupación política La Cámpora y con el dirigente Juan Grabois”.

Ante esto, agregaron que “el Gobierno Nacional y La Cámpora en particular deberían sentirse avergonzados por haberle quitado vacunas a quienes las necesitaban realmente, y no estar urdiendo campañas difamatorias para intentar esconderse tras el famoso ‘somos todos iguales’. No, no somos todos iguales”.

Y finalizan: “Se hace esta aclaración en defensa de la verdad y por respeto a los ciudadanos mendocinos que confían en nuestros valores y principios”.

Mientras tanto, De Marchi agregó en Twitter que “desde el kirchnerismo, desde aquellos que robaron vacunas sin importarles que puede haber un abuelo que su vida dependa de ella, desde ese lugar oscuro de la Argentina, creen que metiendo a todos en la misma bolsa, se salvan”.

Algunos de los involucrados también hicieron su descargo en redes sociales. Uno de ellos fue el intendente de Malargüe, Juan Ojeda. El Jefe comunal se refirió además a otras publicaciones que se realizaron contra él, acusándolo falsamente de haberse vacunado. “La publicación que adjunto muestran los deshonrosos y denigrantes métodos que tiene el peronismo para defenderse de un hecho real y concreto: que EXISTIERON LAS VACUNACIONES VIP en Buenos Aires”, acotó.

Asimismo, agregó que “quieren ‘embarrar la cancha’ y recurren a su reconocido amor por la ‘nociva política’, es decir la trampa, los agravios anónimos, la chicana barata o, por ejemplo, esta burda publicación anónima en una página de Facebook (todos sabemos cuál es su procedencia)”, y aseguró que será “el último malargüino” en vacunarse.

También periodistas mendocinos incluidos en la lista falsa realizaron publicaciones al respecto en Twitter. Fue el caso de Ricardo Montacuto, director de Mendoza Post y conductor del programa radial “Te digo lo que pienso” en radio Nihuil, quien sostuvo: “Algún ñoki de los que pagamos todos está usando usinas oficialistas para repartir una falsa lista de vacunados en la que me han incluido. Búsquense un laburo decente. No somos todos lo mismo”.

De la misma manera se manifestó Juan Suraci, conductor de Dos de punta, en radio Andina: “No sé si es joda o no, pero me metieron en una lista de vacunados VIP de Mendoza que anda circulando por whatsapp. Muy básicos. ¡Si supieran que no me voy a vacunar salvo que sea obligatorio! #SiganParticipando”.

