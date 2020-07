Camaño: “Macri no generó trabajo ni oportunidades”

La diputada nacional de Consenso Federal, Graciela Camaño, calificó hoy al expresidente Mauricio Macri como “un populista de derecha”, afirmó que “no generó trabajo ni oportunidades” y que se dedicó a incrementar “el endeudamiento del país”.

“Macri es un populista de derecha. Yo lo considero de esa manera. Contame qué hizo con la pobreza. No la resolvió democráticamente y generó más planes y dependencia”, señaló la legisladora en declaraciones a AM 750.

Para la diputada, eso indica que Macri hizo “populismo” durante su gestión porque tuvo como “rehenes a los ciudadanos”.

“No generó trabajo, no generó oportunidades, no generó salud y sí generó endeudamiento. Recibió el país en un muy mal estado, pero el Gobierno lo recibió con la oportunidad de haber tenido una predecesora que no se había endeudado. Ella misma decía que había sido ‘una pagadora serial’”, en alusión a la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Y en ese sentido, estimó que en diciembre de 2015 “el país estaba en condiciones de salir”, pero consideró que Macri “no estaba regido por los valores, sino por las encuestas y su consultor ecuatoriano (Jaime Durán Barba)”.

Consultada sobre la causa judicial en la que se investigan presuntas actividades de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos, Camaño reiteró que ya fue notificada en ese expediente que se tramita en los tribunales federales de Lomas de Zamora.

“Lo sorprendente en mi caso, lo llamativo, es que espiaron los correos electrónicos de mi secretaria y a mi jefe de asesores. No puedo decir que eso haya sido responsabilidad de Macri, pero los servicios de inteligencia dependen del Poder Ejecutivo. Esto lo debe dilucidar la investigación judicial”, interpretó.

Al respecto, agregó: “Tenemos que tratar de establecer cuál era el patrón del espionaje en esta causa. Para mí, es despreciable la actitud de recabar información de esta manera. No me entra en la cabeza. La persona que hace esto es despreciable. Siento más rechazo desde el punto de vista humano, que desde el punto de vista jurídico. Son conductas con las que hay que terminar”, enfatizó.