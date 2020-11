Cafiero: “Impulsamos un Presupuesto de la recuperación, con fuerte inversión social”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó hoy el “Presupuesto de la recuperación, con una fuerte inversión social”, que impulsa el Gobierno para el año próximo y fue aprobado por el Congreso, y sostuvo que “el macrista piensa que son todos de su condición y ve ajuste en todos lados”.

”Sólo hay que ver el Presupuesto 2021 aprobado por el Congreso, con un 8 por ciento de aumento. Es un presupuesto de la recuperación, con una fuerte inversión social. Estamos aumentando los recursos”, dijo el funcionario esta mañana en declaraciones a Radio La Red.

En ese marco, Cafiero consideró que “el macrista piensa que todos son de su condición, y ve ajuste en todos lados” e insistió: “Ven ajuste donde no lo hay”. ”Hay mucho cinismo y, si no ponemos los datos sobre la mesa, es dejar pasar todo el tiempo que digan cualquier cosa. Ven ajustes y no lo pueden sostener”, consideró el ministro coordinador.

Télam