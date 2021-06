Cafiero en el Senado: cruces por la gestión de la pandemia, las vacunas y la crisis económica

En un clima de notable tensión política y en la antesala de la campaña electoral, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se presentó ayer ante el Senado tras siete meses para dar su informe de gestión y se cruzó con la oposición por la vacunación contra el Covid-19, el impacto económico del confinamiento, la inflación, el cierre de exportaciones de carne, la traba de importaciones de bienes de capital y el reparto discrecional de fondos no coparticipables.

Cafiero inició su exposición con un mensaje de 50 minutos con un tono conciliador, pidiéndole a la oposición un acuerdo para bajar la confrontación en medio de la pandemia que ya mató a 79.873 personas en el país. Pero enseguida elevó la voz y recriminó a los opositores por estar “más interesados en las encuestas que en los informes epidemiológicos”. Y aquella convocatoria se empezó a evaporar.

Cafiero se presentó en la sesión informativa especial del Senado nacional para brindar el informe de gestión, tras el pedido de la oposición por una ausencia de siete meses. Horas antes había anticipado 1.160 respuestas elaboradas por la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil ante las preguntas de los legisladores.

Dieciséis senadores de la oposición hablaron. Diez de ellos cuestionaron la “falta de vacunas” y ocho (dos del Interbloque Federal y seis de Juntos por el Cambio) se quejaron porque el Gobierno no acordó con el laboratorio estadounidense Pfizer. Cafiero contestó que ese acuerdo no se cerró porque el ministerio de Salud se ciñó a lo que indica la Ley de Vacunas 27.573 que el Congreso sancionó en 2020.

Cafiero dijo que hasta ayer habían llegado al país 18.450.150 dosis y admitió que “claramente no se está como el Gobierno quisiera”, pero señaló la escasez mundial del fármaco y dijo que el Gobierno no cerró la negociación con Pfizer porque sigue buscando vacunas en todos los productores a nivel global.

El radical Julio Martínez planteó que en la oposición están convencidos que en este “sistema vicepresidencialista, alguien se paró de manos” y prohibió el ingreso de vacunas de Estados Unidos”. Así, apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner porque Argentina no tiene hoy vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Cafiero negó con la cabeza.

La mendocina Pamela Verasay también reclamó una mayor provisión de vacunas y le pidió al gobierno que no haga propaganda con “avioncitos que llegan con apenas un puñado de vacunas”.

Unos minutos después de tener un cruce a gritos por cómo se debe gestionar la pandemia, el formoseño Luis Naidenoff le dijo a Cafiero: “Tenemos años algunos de nosotros en esta casa y no recuerdo un informe tan irrelevante, tan inconsistente y tan insustancial para defender la gestión de un gobierno. El manejo que tuvieron de la pandemia fue pésimo. Y en noviembre (en las elecciones) la sociedad va a tomar nota de esto”.

Horas antes, Cafiero había dicho que cuando esta “pesadilla” de la pandemia termine, cada uno va a tener que hacerse cargo de lo que ha hecho en su distrito, en referencia a los gobernadores que en 2021 no acompañaron decisiones del presidente Alberto Fernández. “Y se sabrá quiénes escucharon más a los encuestadores que a los epidemiólogos y enfermeros. Se sabrá quién escuchó más al marketing político y a los golpes de efecto que a los que diariamente están en la trinchera luchando para salvar vidas”, dijo.

“Usted dice que desistieron de contratar (Pfizer) vía el mecanismo Covax porque no pensaban pagar dólares por adelantado porque no tenían certezas de las entregas. ¿Y qué pasó con AstraZeneca? 57 millones de dólares para 22,4 millones de dosis. Y se aplaude que recién llegó 1,5 millones de dosis. Nosotros no somos lobistas de Pfizer. Acá el único lobby es la desesperación social”, recriminó Naidenoff.

La deuda, la inflación y las exportaciones

Las senadoras Lucila Crexel y María Clara Vega, del Interbloque Federal, le pidieron a Cafiero que brinde precisiones sobre las negociaciones con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El funcionario sólo acotó que se está avanzando con un diálogo constructivo y señaló que el Gobierno busca evitar un default, como hizo con los acreedores privados.

Cafiero dijo que el Gobierno evitó que el “esfuerzo de los argentinos” se vaya por la “canaleta de la deuda”. Y, sin mencionar la palabra inflación, les habló a los que quieren “recuperar rápido” la rentabilidad perdida en los años del macrismo y el 2020 de pandemia. “Produzcamos más. Esa es una salida virtuosa. ¡Y no tensionemos ni pongamos en crisis la mesa de los argentinos, los alimentos de los argentinos!”, enfatizó.

El pampeano Juan Carlos Marino y el entrerriano Alfredo De Angeli, ambos de Juntos por el Cambio, se quejaron por el cierre de exportaciones de carne, porque es una medida de un fuerte impacto en la producción y que “ya fracasó” como ancla para la inflación. El segundo también reclamó por las trabas a las importaciones: “Hace seis meses tenemos tractores en la Aduana”, sostuvo.

Después de casi siete horas, la exposición oficial dejó un sabor amargo en la oposición porque muchas respuestas no fueron concretas. Y Cafiero pidió: “Consensuemos un contexto básico. Planteemos un debate franco y no hagamos descalificaciones personales. Pongamos en eje la discusión política. Ya vamos a tener tiempo de competir en las elecciones”, dijo.