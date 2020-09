Cafiero también disparó contra Cornejo: “No ha planteado nunca una alternativa”

Las chicanas entre el oficialismo y la oposición están a la orden del día a nivel nacional. Al cruce en Twitter entre Cristina Fernández y Alfredo Cornejo se sumó hoy Santiago Cafiero. “Ha cuestionado todo lo que se ha hecho desde el gobierno nacional, pero no ha planteado nunca una alternativa”, disparó el jefe de Gabinete contra el diputado nacional mendocino en una entrevista que dio a los periodistas de Radio Nacional de todo el país.

En relación a los reclamos que el exgobernador de Mendoza le hace a Alberto Fernández, Cafiero dijo que “cuando el gobierno anterior (de Macri) le restringía obras o recursos, no le hacía planteos”. Además, destacó la “buena relación” que el Ejecutivo Nacional mantiene con Rodolfo Suárez y aseguró que coordinan esfuerzos para luchar contra la pandemia.

Con respecto al debate a la forma de trabajo en el Congreso (virtual o presencial), que generó una escandalosa sesión el martes, Cafiero apuntó contra la oposición: “Lamentablemente el macrismo tiene una doble vara ,porque cuando son gobierno plantean unas cosas y cuando son oposición plantean otras. En donde son oficialismo las sesiones son válidas para hacerlo de manera remota”, dijo parafraseando a Cristina Kirchner, que puso como ejemplo de esto a la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.

Cruce tuitero

Tras el escándalo en la Cámara de Diputados, donde no hubo acuerdo entre la oposición y el oficialismo sobre la forma de llevar adelante la sesión, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a cuestionar a Cornejo, uno de los impulsores de que los diputados opositores fueran en masa hasta el Congreso en vez de seguir sesionando online.

“Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta militante del ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’: Alfredo Cornejo, Diputado Nacional, Presidente de la UCR y ex gobernador de la Provincia de Mendoza”, chicaneó Cristina antes de hablar de cómo las sesiones a distancia siguen funcionando en la Legislatura mendocina.

Y Cornejo le contestó: “No quiero creer que actúa de mala fe, prefiero pensar que está desinformada. El proceso de reforma Constitucional en Mendoza se votaría en 2021 y de forma presencial, como el acuerdo de los jueces. En Mendoza, el sistema de sesiones virtuales está vigente, mientras que en Diputados de la Nación está caído.”