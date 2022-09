Buscan que el gobierno provincial apoye el reclamo de la vitivinicultura por el dólar soja

El cambio a $200 para la liquidación de la soja que implementó el gobierno nacional, produjo que otros sectores levanten la voz para que sean incluidos en la medida. Tal es el caso de la vitivinicultura y la producción frutihortícola en nuestra provincia.

Por esto el diputado José María Videla Sáenz (Partido Renovador Federal) presentó un proyecto de declaración en la Legislatura para solicitarle al Poder Ejecutivo provincial que realice las gestiones necesarias ante la Nación para implementar un “Programa de Incremento Exportador” para los sectores productivos vitivinícolas y frutihortícolas, como el que se estableció por el Decreto de Necesidad y Urgencia 576/2022 para el cultivo de soja.

De esta forma, se pretende que Mendoza acceda también a los beneficios que alcanzan, principalmente, a la zona de la Pampa húmeda, en donde se cultiva soja. Dicho grano contará, a partir del decreto nacional y durante todo el mes de septiembre, con un dólar a $200 para liquidar las exportaciones.

“La medida mencionada favorece claramente a un sector productivo específico, localizado en cierta parte del país, en desmedro del resto. Esta medida atenta claramente contra el federalismo y contra la realidad de distintos sectores productivos mucho menos favorecidos por diferentes situaciones”, señala el proyecto pronto a ser discutido en la Legislatura. Según argumenta, el decreto presidencial refuerza la idea de que “el campo” o “el sector rural” es sólo la región sojera.

“Establecer un valor del dólar para un producto y dejar a los demás con otro, es una injusticia tremenda, una devaluación selectiva que favorece a un solo sector”, argumenta el proyecto de declaración.

Dicho diferencial de un dólar menos competitivo “perjudica a nuestra provincia que, de por sí, ya cuenta con una situación de desventaja en la producción local, dada por los gastos de transporte hasta el puerto de Buenos Aires de los diferentes productos, los fletes para contar con agroquímicos y una mano de obra mucho más intensiva, respecto a las provincias sojeras”, afirma la iniciativa.

“El gobierno nacional debe dar a todas las regiones productivas del país un dólar a un mismo valor para sus exportaciones”, sostiene el proyecto y agrega que “en una crisis nacional no puede haber soluciones regionales”.

Atento a esto, el proyecto de declaración le solicitará al Poder Ejecutivo de Mendoza realizar las gestiones necesarias ante el gobierno Nacional para aplicar dicho programa para la producción vitivinícola y frutihortícola.

El Partido Democracia Progresista (PdP) exige la eliminación de retenciones a las economías regionales

“Este nuevo programa no solo es discriminatorio y sectorial sino también, genera un gran prejuicio a las economías regionales ya que recibirán un dólar a 145 pesos. Es por eso que desde el Partido Demócrata Progresista se le exige al ministro Massa la eliminación inmediata de las retenciones con el fin de reactivar la economía, generar confianza y por supuesto, desalentar los mercados paralelos de ventas”, argumentaron desde el partido nacional.

Al respecto, el apoderado del PdP en Mendoza, Diego Arenas, manifestó: “La verdad es que nuevamente se está privilegiando la zona central del país en detrimento de las economías regionales, cuyas retenciones generan un enorme impacto en la economía local pero no mueve la aguja en los ingresos de la nación. Nunca es bueno sectorizar el valor de un bien como en el caso del “dólar soja”, ya que eso termina distorsionando el mercado y generando la necesidad de futuros parches, ni hablar que es una gran oportunidad para mercados paralelos y kioscos”.

Arenas recordó que la industria vitivinícola es una de las grandes perjudicadas por el tipo de cambio y nunca se tuvo en cuenta por el Gobierno Nacional “si vamos al hecho, tendría que haber dólar vino, dólar limones, etc. Es por eso que tendríamos que estar enfocados en la eliminación o baja progresiva generalizada de retenciones para todas las actividades y no de medidas cortoplacistas y discriminatorias. Yo me pregunto ¿Qué hará Massa el primero de octubre cuando deje de estar vigente esta resolución? ¿Va a devaluar la soja? Los manotazos de ahogados solo hacen más daño a la economía y a la población más vulnerable”, concluyo el apoderado del Pdp.