Bullrich se reunió con Morales en una cumbre de Juntos por el Cambio: qué se piensa de Javier Milei de cara al 2023

Juntos Por el Cambio trabaja en la línea de terminar con las internas y volver al sendero de la unidad entre sus principales representantes. Ayer hubo una cumbre entre los presidentes de la UCR y el Pro, Gerardo Morales y Patricia Bullrich, en la sede del partido centenario en Capital Federal, en la que limaron asperezas de semanas anteriores y también desde el Pro se insistió en la posibilidad de tentar al diputado nacional Javier Milei para que se sume al principal frente opositor de cara al 2023.

Entre los temas importantes estuvo el futuro de la coalición, temas de coyuntura política y sobre todo la posición del espacio en torno a las negociaciones entre el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Fue una muy buena reunión”, dijeron desde ambos espacios a La Nación.

Desde Juntos por el Cambio indicaron que ambos repasaron iniciativas vinculadas con la producción, la energía y la seguridad, así como también el armado territorial del frente opositor en todo el país y en la necesidad de que tengan candidatos en todo el país.

No obstante, también se habló sobre uno de los protagonistas políticos que tiene el Congreso, que es el libertario Javier Milei. Fue Bullrich y el diputado nacional Gerardo Milman, principal armador de la ex ministra de Mauricio Macri, quienes evalúan la posibilidad de intentar tejer alianzas con Milei en vistas a las elecciones del 2023.

No obstante, Morales desde hace tiempo ha advertido su negativa de intentar incluirlo en un futuro espacio que pueda pelear en las nacionales. “No comparto los acercamientos con Milei, y si alguien quiere acercarlo no cuenten con el radicalismo”, dijo a comienzos de enero. También había sostenido que era “un límite” que no está dispuesto a pasar.

En tanto, la visión de Bullrich y su equipo es que la posible incorporación del economista, que ha impactado en redes sociales al sortear su sueldo entre quienes se han anotado, “le permitiría al conglomerado opositor evitar una fuga de votos por derecha”.

Lo cierto es que el tema de Milei fue uno de tantos temas que se habló en la reunión, y no hubo avances ni definiciones a futuro. Morales y parte del Pro, como el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, por ahora miran hacia otro tipo de alianzas, en las que podrían aparecer peronistas no kirchneristas, como puede ser el caso de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba.